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變性女駭客駭進Capital One 想進精神病院自保

2019-07-31 15:27世界日報 編譯黃秀媛／綜合30日電

涉嫌駭進Capital One銀行的女駭客佩姬湯普森，在推特上的自拍照。 圖／取...
涉嫌駭進Capital One銀行的女駭客佩姬湯普森，在推特上的自拍照。 圖／取自推特
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一個道行不怎麼高明的軟體工程師，輕易突破美國第10大銀行的安全系統，竊走上億信用卡申請人的資料，作案的女駭客佩姬‧湯普森(Paige Thompson)在網路上炫耀而落網；這一切都凸顯出這起個資竊案都極不尋常。

湯普森2006年從華盛頓州百維社區學院(Bellevue Community College)輟學，後來做過連串軟體工程工作，包括2015至2016年在亞馬遜網路服務部門任職；她在推特自稱是變性女子，曾抱怨交朋友很難，也曾自爆需要精神健康方面的協助。

湯普森作案的動機還不明，但專家表示，這個案子最令人驚訝的就是作案的根本不是專業駭客，卻能單獨竊得美國一大金融機構這麼多的資料，不像其他重大的駭客攻擊大多是國家實體在幕後操作的精深作業。

33歲的湯普森在軟體分享網站HitHub以及推特和Slack網站炫耀駭得Capital One銀行資料，一名網友17日發電郵通知銀行，銀行確認後向聯邦調查局(FBI)報案。

司法部說，FBI在為各種活動提供連絡的線上軟體Meetup發現湯普森的帳戶，並查到湯普森用代號「飄忽不定」 (erratic)組織的一個團體，以及邀請這個團體到Slack網站一個頻道的信息。

FBI在這個頻道看到「erratic」列出其自稱擁有的檔案清單，並發現有些檔案與銀行4月21日失竊的資料相同。貼文寫道：「我想把它移出我的伺服器，因此把所有資料編檔。全部都已加密。我只是不想它在身邊。我得找個地方儲存。」

湯普森在一個推特帳戶也使用「erratic」化名，裡面有將近900則貼文，有些是在她被捕前一天寫的，推文談到她的工作、程式設計和她養的貓。7月5日的連串推文顯示她想進精神病院。

推文一開始寫道：「明天我要打電話去為我的貓安排安樂死。等這件事過後，我要進精神病院住一陣子。我有一大堆事情確保我要遠離世界接受非志願監禁，那種他們無法漠視或推給危機診所的事情。我絕不再回來。」

她也給一個推特用戶發信息說：「你願不願意對我的精神健康提供聲明，讓我入院後能夠留在某個地方獲得無限期的平安。你只要告訴他們我精神有多錯亂，我會給你資料。」

駭客FBI
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