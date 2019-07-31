不怎樣的駭客卻駭進Capital One 金融高牆不堪一擊？

2019-07-31 15:26 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合30日電



Capital One銀行驚傳上億筆信用卡申請資料遭駭。 法新社 分享 facebook Capital One銀行驚傳上億筆信用卡申請資料遭駭，讓大型銀行高層多年來警告這類網路攻擊風險的夢魘成真；而且與過去信用業者Equifax與旅館業巨擘萬豪(Marriott)遭駭案件不同的是，本案並非境外犯罪集團所為，而是由熟悉Capital One內部作業流程的工程人員所為，更凸顯金融業現在面對網路攻擊的手法多變難防。

財經新聞媒體CNBC報導，過去十年來針對企業界的大型網路攻擊一件接著一件，金融業更是重災區，迫使各家銀行競相投入資訊安全的軍備競賽。

根據管理顧問業者德勤(Deloitte)今年5月調查，摩根大通與美國銀行全美前兩大銀行業者，每年資安預算合計高達14億元，且全美銀行業每位員工的資安支出平均每年2300元。

2015年美銀執行長莫尼漢(Brian Moynihan)曾表示，資訊安全「是全公司唯一沒有預算限制的地方」；2014年曾深受其害的摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)，也警告金融業必須嚴肅看待網路攻擊。

戴蒙在今年4月提出的股東信中說：「資訊安全威脅極可能是美國金融體系的最大威脅，因為金融系統互相連結、敵人則冷酷精明，因此我們必須時時保持警覺。」

報導指出，本案與過去類似案件不同處，在於嫌犯佩姬．湯普森(Paige Thompson)只是美國國內的一位軟體工程師，而先前案件極可能都是有外國政府支持的境外駭客集團所為。

這意味對大型科技業者、雲端服務業者及銀行來說，本案凸顯的問題是如何控管對敏感客戶資料的使用權限，以及如何偵測行為異常的內部人士。

根據檢方起訴書，湯普森利用了Capital One使用雲端伺服器上一個設定錯誤的防火牆，以能夠掩蓋使用者行蹤的Tor瀏覽器切入該伺服器，還使用名為IPredator的VPN(虛擬私人網路)進一步隱藏她的網路活動。

這些因素結合了她可能對Capital One內部作業方式的了解，都意味資安專家與銀行業都密切注意本案發展，特別是Capital One是否原本能夠避免出現這個漏洞，卻沒有做到。