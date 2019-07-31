印度最大咖啡連鎖店創辦人確認身亡 疑因債務壓力尋短

2019-07-31 14:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



印度最大咖啡連鎖店創辦人希達塔（V.G. Siddhartha）被人發現已經死亡，據傳他數天前留下一封信，表明自己因銀行、投資人和稅務機關的壓力感到力不從心。

希達塔本周一（29日）在靠近印度南方城市Mangaluru的一座橋邊，告訴司機想去散步，當晚便沒有再回到車上。該市警察局今天宣布發現希達塔的屍體，但未詳述案情。

希達塔創立的「咖啡日」（Coffee Day Enterprises）公司昨天公開一封據說是希達塔寫給董事會和員工的信，信中提及他被環境壓垮，來自貸款銀行和一家公司私募夥伴的壓力，以及稅務人員的騷擾令他無法再承受。

他在信中說，一個私募夥伴一直逼著他買回公司股票；銀行的壓力導致「嚴重的流動性緊縮」。

咖啡日股價在希達塔可能尋短以及確認死亡的昨天和今天都跌停（最大跌幅限制20%）。咖啡日在創業近20年後的2015年上市，在希達塔疑因債務問題想不開之前，已有跡象透露他本人和公司陷入財務危機。

根據申報資料，希達塔與咖啡日其他合夥創辦人總共抵押了76%持股，債務重擔迫使他今年開始出售他的其他資產來支應。上個月當地經濟時報報導，他希望能夠賣給可口可樂估值達14.5億美元的咖啡日股權。

咖啡日在印度有1,700間門市，比星巴克在印度的據點多十倍。