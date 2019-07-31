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影／蘋果財報優於預期 庫克：史上最好第三季

2019-07-31 13:38聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

蘋果公司30日公布財報，iPhone營收持續下滑，但跌幅收緩，並靠服務事業收入的強勁表現穩住大局，此前連兩季衰退的總營收恢復成長，獲利也優於市場預期。

截至6月29日，蘋果公司第3季營收漲幅1%，達538億美元（約1.69兆新台幣），高於市場預期水準。稅後淨利100.4億美元，每股盈餘（EPS）高於預測的2.18美元。

長年倚重的iPhone持續受到消費者換機時間變長與中國競爭對手影響，營收跌到約260億美元，與去年同期相比降幅近12%，占總營收已不到一半，為7年來首見。

執行長庫克聲稱，這是公司成功將營收焦點轉多元化的結果，大中華地區銷售量也因舊機換新機等行銷計畫回溫，營收雖年減4%，仍比上季的22%跌幅改善許多。蘋果公司預定第四季推出新款iPhone，將優化財報的樂觀預期。

蘋果近年全力投入的服務事業，營收達114.6億美元，創歷史新高。包括Apple Watch與AirPods等穿戴、家庭和配件事業，本季營收也首度達50億美元。

不過，服務事業整體年增率12.6%，低於市場預期。庫克表示，這是受單次訴訟和解費用及匯率轉換影響，否則年增率應達到18%。

蘋果證實8月將正式推出和高盛合作的Apple Card，預期第4季營收達610億至640億美元，超越市場預期的609.8億美元。

蘋果執行長庫克指出，創紀錄的服務營收、穿戴設備加速增長、iPad和Mac表現強勁及iPhone銷售改善推動之下，這是蘋果歷來表現最好的第三季。受到消息激勵，蘋果股價盤後交易漲幅達4%。

蘋果公司30日公布最新財報，雖然iPhone營收持續下滑但跌幅縮減，服務事業收入...
蘋果公司30日公布最新財報，雖然iPhone營收持續下滑但跌幅縮減，服務事業收入持續成長，穩住大局，讓蘋果在總營收連兩季衰退後恢復成長，獲利也優於市場預期。路透社
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