紐約油價漲2.1％銅價下跌 金價收在六年來最高

2019-07-31 08:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



國際油價上揚，因在聯準會（Fed）即將採取降息措施以刺激經濟成長之際，與伊朗的緊張局勢可能令中東供應面臨威脅；銅價隨其他基本金屬下跌，美國總統川普對中國的批評重新引發經濟疑慮；黃金和白銀周二聯袂上漲。聯儲會公佈政策決議前夕，白銀重新成為市場關注焦點，投機人正湧入白銀選擇權交易。以下整理自彭博的商品行情：

●油價上揚

紐約原油期貨收漲2.1%，連續四個交易日攀升。Fed周二開始為期兩天的政策會議，市場預期其將實施逾十年來首次降息。

由於對需求的擔憂蓋過了對中東出口風險的影響，本月迄今原油價格仍下跌近3%。

紐約商業交易所9月交割西德州中級原油（WTI）漲1.18美元，收報每桶58.05美元。

●銅價下跌

紐約商品交易所9月交割銅期貨跌1.4%，至每磅2.6785美元，是自6月5日以來的最大跌幅。

LME鉛價一度跌2.7%，延續上周觸及四個月高點後的回落走勢。

●金銀上漲

本月以來，白銀看漲和看跌選擇權合計成交量已超過220,000口，勢創2010年11月以來最高水平，表明圍繞白銀的投機氛圍加劇。

德國商業銀行分析師Carsten Fritsch周二透過電話表示：「我們看到投資者興趣大增，無論是投機性還是實物投資，」「基本面仍然構成利好，主要是因為貨幣政策前景。」

紐約商品交易所9月交割白銀期貨上漲0.7%，結算於每英兩16.558美元，連續二日上漲。

黃金上漲0.6%至1,441.80美元，為六年多來最高收盤水平。