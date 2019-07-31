台股ADR除聯電外全跌 跟隨台股起伏

2019-07-31 07:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周二除聯電外都跌，大致跟隨台股個股起伏。

台積電ADR跌1.9%，高出台股的溢價縮為3%。費城半導體指數跌0.3%。

美國股市周二下挫，科技股因美國總統川普對美中國貿易談判發出警告而受挫，加上企業財報喜憂參半，市場也觀望聯準會（Fed）可能降息的動向。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數下跌7.79點，至3,013.18點，跌幅0.3%，連續二日下跌。道瓊工業指數跌23.33點，至27,198.02點，跌幅不到0.1%。那斯達克綜合指數下跌19.71點，至8273.61點，跌幅0.2%。

台灣加權股價指數昨天跌54.83點收10,830.90點，台積電跌0.4%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 67.86 -1.80 69.70 -2.64

友達 AUO 8.17 -1.13 8.40 -2.76

中華電 CHT 107.58 -0.57 107.50 0.08

台積電 TSM 267.78 -1.89 260.00 2.99

聯電 UMC 13.35 +0.94 13.60 -1.80

資料來源：彭博