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美國將繼續對中、台等六國部分進口鋼品實施反傾銷關稅

2019-07-31 06:51經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國國際貿易委員會（ITC）周二表示，將繼續對中國、印度、印尼、台灣、泰國和烏克蘭部分進口鋼品維持現有的反傾銷關稅。

ITC表示，對印尼、台灣和泰國部分鋼品現行反補貼關稅也會繼續實施。

ITC表示，若對從這些國家進口的熱軋碳鋼扁鋼產品取消現有的反傾銷關稅，「可能在合理可預見的時間裡繼續或再次發生實質性損害」。

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