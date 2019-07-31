美國股市臨Fed決策日連二日下跌 科技股中川普箭落馬

2019-07-31 06:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市周二下挫，科技股因美國總統川普對美中國貿易談判發出警告而受挫，加上企業財報喜憂參半，市場也觀望聯準會（Fed）可能降息的動向。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數下跌7.79點，至3,013.18點，跌幅0.3%，連續二日下跌。道瓊工業指數跌23.33點，至27,198.02點，跌幅不到0.1%。那斯達克綜合指數下跌19.71點，至8273.61點，跌幅0.2%。

川普推文批評中國不願購買美國農產品，稱中國還在繼續「剝削」美國。不過，川普午後又說，他最近與中國國家主席習近平談過話。

在財報方面，零售商Under Armour警告銷售疲軟之後股價重挫12%；P&G和美國默克因業績強勁而上漲。

P&G漲3.8%，至120.41美元，該公司公佈逾10年來最強勁的財季銷售額增長。默克漲0.9%，至83.27美元，該製藥商的銷售額和利潤超越分析師預期。

Capital One金融重挫下跌5.9%，至91.21美元，該銀行發生大規模資料外流事件。

輝瑞製藥大跌6.4%，拖累醫療股最重。輝瑞周一宣布分出旗下Upjohn事業並和Mylan合併後，有券商調降該公司股票評級。