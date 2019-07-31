蘋果本季營收預測高於分析師預期 新iPhone表樂觀

2019-07-31 06:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



蘋果（Apple）對本季營收預測高於分析師所料，表明蘋果對預定9月發表的新款iPhone的銷售狀況感到樂觀。蘋果盤後股價大漲4%。

蘋果周二公布，公司年度第4季的營收將達到610億美元至640億美元。彭博匯編的數據顯示，分析師預估平均值為610億美元。按蘋果預測區間高端計算，營收將較去年同期成長1.7%。

從此預測可見，蘋果預料下一代iPhone產品以及服務收入成長將足以讓公司恢復成長。截至6月29日的公司年度第3季，蘋果營收較去年成長1%至538億美元，超過分析師預計的534億美元。

Cross Research 的 Shannon Cross表示，投資人對本季原本預期相當保守 ，結果蘋果的數據在各方面均優於預期，財測也強。「可見邁入秋季的產品更新會很強，對中國也滿有信心。」

執行長庫克發布新聞稿說：「這是我們有史以來6月止一季最高營收— 受到創紀錄服務收入、可穿戴設備加速成長、iPad和Mac強勁表現以及iPhone趨勢顯著改善的推動。」