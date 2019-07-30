戴樂格第2季EPS優於預期 股價大漲2%

2019-07-30 18:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



蘋果供應商戴樂格半導體公司（Dialog）30日宣布第2季營收為4.82億美元，其中來自蘋果支付的一次性授權費為1.46億美元 ; 營業利益為2.17億美元，為去年同期八倍有餘，調整後每股盈餘（EPS）為86美分，優於分析師原估的72美分。

此利多激勵戴樂格30日盤中股價大漲2%。戴樂格正持續調整與蘋果的關係，先前與蘋果簽署一項6億美元的交易案，將電源管理技術授權給蘋果，並將部分資產轉移給蘋果。此舉為戴樂格帶來大筆現金，也降低對蘋果的依賴，先前該公司75%的營收來自蘋果。