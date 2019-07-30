空頭信號逐步累積 比特幣漲勢恐告終

2019-07-30 18:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



比特幣將面臨轉折點，近來多頭趨勢恐將告終，因為加密貨幣面臨更大規模的監管，以及空頭訊號逐步累積。

根據coindesk.com，截至台北時間30日下午5時14分，比特幣下跌0.6%報9,483.55美元。比特幣本月跌幅已達約20%，其他加密貨幣也同步下跌，萊特幣同期下跌逾25%、以太幣跌幅近32%。

彭博資訊報導，一些技術指標顯示，比特幣這個全球最大加密貨幣將面臨更深跌勢，它不僅跌穿50天移動均線的支撐位，發出近來漲勢告終的信號，也已跌破用來衡量多空趨勢的GTI Vera Band指標下限。比特幣6月底時曾一度漲至近14,000美元大關。

Miller Tabak+ Co.股票策略師梅利說，比特幣正處於關鍵技術指標的十字路口，且一旦美國國會夏季休會期結束，2020年總統大選白熱化後，加密貨幣將面臨更嚴格的監管。

一連串負面發展，包括臉書發行Libra幣的餘波，使加密貨幣本月走低。美國國會議員在本月稍早的聽證會上針對信任、隱私權等問題。大力抨擊臉書區塊鏈團隊主管馬可仕（David Marcus）。Libra生不逢時，美國司法部正要對大型科技平台加強監管，批評者認為科技業無論規模或權力，皆太過龐大。

TD Ameritrade首席市場策略師基納漢說，加密貨幣是新產品，也與多數新產品大不相同，「包括監管者在內的所有人，都希望能找出最好的方法來保護人們」，既能確保其運作，又避免落入三不管地帶。

上周美國國稅局（IRS）更警告逾1萬名加密貨幣持有人，如果對持有的加密幣避稅，將處以罰金。