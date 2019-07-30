日銀頭疼不已！日保險業者搶進超長期公債

2019-07-30 17:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



日本的壽險業者正在湧入買進國內最長期公債，導致殖利率曲線趨平，也使得日銀（央行，BOJ）面臨的情勢更複雜。

追逐較高收益的日本壽險業者在截至6月的三個月中淨買進9,210億日圓（85億美元）20年至40年公債，同期間賣出2,449億日圓的較短天期公債。這種轉變使得40年期公債殖利率與10年期公債殖利率利差連續九個月縮減。

這種殖利率曲線趨平狀況是日銀不樂見的。日銀決策者正尋求讓殖利率曲線變得陡峭，做為拉抬通膨、振興經濟的一環。

東京摩根士丹利三菱日聯證券策略師杉崎弘一表示：「壽險業者將可能持續以類似步調買進超長期日本公債。長期趨勢是（殖利率）曲線變平。當殖利率下滑，日銀的選項就相當有限了。這使得日銀難以阻止曲線趨平。」

根據日本證券業協會的數據，從2004年以來，合計管理364兆日圓資產的壽險業者在每個會計年度的第1季都是超長期債券的淨買家。自2015年來，他們在每個會計年度的首季都賣出較短期債券。

日銀總裁黑田東彥6月曾表示，當局正密切觀察趨平的殖利率曲線，會在必要時採取合適的行動。他說，超長期公債殖利率下滑可能會「透過影響心理等因素對經濟活動產生負面影響」。隔一周後，日銀就調整7月的購債計畫，包括擴大1至3年期債券的收購範圍，藉此壓低殖利率，試圖抑制曲線趨平趨勢。

此外，在歐洲公債殖利率劇跌後，日本壽險業者也加碼買進較長天期的歐洲債券。義大利10年期公債殖利率已下滑至1.57%，遠低於去年10月的3.81%；法國的10年期公債更出現負值利率，跌至負0.14%，低於去年10月的0.93%。

雖然日本壽險業上季大買2.3兆日圓的海外債券，但一些策略師表示海外購債步調可能會減緩。與法國10年期公債的負殖利率相比，日本公債顯然較具吸引力，30年期公債殖利率為0.36%，40年期殖利率為0.4%。

至於起初促使日本投資者遠離美國公債，轉向買進歐債的原因是，為美元資產避險的成本高昂。儘管美國聯準會看起來打算降息，但為美元匯損的避險費用預料不會大幅降低，不足已重燃日本投資者對美國公債的需求。