阻止被日本踢出「白色名單」 韓求助東協

2019-07-30 15:36 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林聰毅 ／綜合29日電



日本預計8月2日將南韓移出優惠貿易待遇地位的「白色名單」。 法新社 分享 facebook 日韓貿易戰越演越烈，南韓外交圈消息人士透露，兩國外長已達成共識，將在東協區域論壇本周於泰國首都曼谷登場之際，舉行兩國外長在貿易衝突爆發以來的首次會談。南韓青瓦台日前表示，總統文在寅已取消了原定29日起至本周五的夏季休假。

近來多重利空籠罩韓股，日本預計8月2日將南韓移出優惠貿易待遇地位的「白色名單」、美國揚言要取消南韓在世界貿易組織（WTO）的開發中國家地位，以及初步資料顯示，南韓7月出口可能連八個月下滑。

雪上加霜 開發中國家地位不保

雪上加霜的是，日韓爭端仍無緩解跡象，南韓官員表示，南韓原本提議與日本官員在8月2-3日於北京舉行的區域全面經濟夥伴協議（RCEP）部長級會議場邊會面，但遭日方拒絕。

產經新聞也報導，日本首相安倍晉三不太可能與南韓總統文在寅在9月的聯合國大會上會晤，並將以同樣理由放棄兩人在10月東協會議及11月亞太經合會等其他場合會晤的機會。

目前投資人最擔心的，仍是南韓被日本移出「白名單」，可能影響1000多項工業產品。此前，東京當局已從4日起限制三種高科技材料出口至南韓。

韓聯社報導，南韓朝野政黨將成立一個跨黨派協商機構，以因應日本可能升高的貿易戰。文在寅也取消夏季休假計畫，力拚避免南韓遭踢出「白色名單」。

亞洲病夫 韓股跌至兩個月點

受到日韓貿易緊張及企業獲利令人失望等利空打擊，南韓股市29日跌至兩個月低點，為一個月來表現最差的亞股，，被彭博資訊分析師形容為「亞洲病夫」。