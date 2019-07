長工時已褪流行 2030年每周只需工作15小時

2019-07-30 聯合報 記者田思怡 ╱即時報導



彭博資訊報導,長工時、工作過量的企業文化已來日無多,到了2030年,可能每周只需工作15小時。

在北歐,法律規定受雇人員每年夏天有四周支薪的連續假期,許多北歐的大企業說,他們很注意不讓員工有太多工作。這些公司警告,員工若不能完全放下工作,對生產力反而有害,他們也強調,管理團隊要休長假起帶頭作用。

瑞典著名建築公司斯堪卡(Skanska AB)表示,公司要求員工在夏天休長假時「完全放下工作」。該公司發言人說,員工的福利和工作表現「明顯相關」,重點是在休假時能完全放鬆。

北歐最大銀行之一瑞典北歐斯安銀行(SEB AB)發言人表示,管理階層要以身作則,以行動支持休假文化。

北歐最大經濟體瑞典要求企業讓員工每年有至少五周的支薪休假,許多產業有共同協議,通常比法定的假期更多。

歐洲平均每年休假四周。美國企業的支薪休假依年資而定,根據勞工統計局2018年的報告,私人企業員工在工作五年後,平均每年有15天的支薪假期。

北歐的議員認為,每年15天的休假不足以讓員工保持健康和生產力。企業也一致同意。彭博這篇報導採訪的所有大企業都說,工作過量危害健康的企業環境。研究報告也指出,自認工作過量的員工,生產力較差。