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長工時已褪流行 2030年每周只需工作15小時

2019-07-30 15:03聯合報 記者田思怡╱即時報導

彭博資訊報導，長工時、工作過量的企業文化已來日無多，到了2030年，可能每周只需工作15小時。

在北歐，法律規定受雇人員每年夏天有四周支薪的連續假期，許多北歐的大企業說，他們很注意不讓員工有太多工作。這些公司警告，員工若不能完全放下工作，對生產力反而有害，他們也強調，管理團隊要休長假起帶頭作用。

瑞典著名建築公司斯堪卡（Skanska AB）表示，公司要求員工在夏天休長假時「完全放下工作」。該公司發言人說，員工的福利和工作表現「明顯相關」，重點是在休假時能完全放鬆。

北歐最大銀行之一瑞典北歐斯安銀行（SEB AB）發言人表示，管理階層要以身作則，以行動支持休假文化。

北歐最大經濟體瑞典要求企業讓員工每年有至少五周的支薪休假，許多產業有共同協議，通常比法定的假期更多。

歐洲平均每年休假四周。美國企業的支薪休假依年資而定，根據勞工統計局2018年的報告，私人企業員工在工作五年後，平均每年有15天的支薪假期。

北歐的議員認為，每年15天的休假不足以讓員工保持健康和生產力。企業也一致同意。彭博這篇報導採訪的所有大企業都說，工作過量危害健康的企業環境。研究報告也指出，自認工作過量的員工，生產力較差。

丹麥助聽器製造商GN Store Nord A/S的主管和員工每年有六周休假。鋼板製造商SSAB AB表示，除了有足夠的休假，也要確保員工的工作負擔不會太重。該公司發言人說：「休長假不能彌補其餘時間不合理的高工作量。」

SWEDEN-PMI/ FILE PHOTO: A worker assembl...
SWEDEN-PMI/ FILE PHOTO: A worker assembles car doors at the main Volvo automobile manufacturing factory in Gothenburg FILE PHOTO: A worker assembles car doors at the main Volvo automobile manufacturing factory in Gothenburg May 20, 2010. REUTERS/Bo...【作者：路透社 日期：2017/4/3 檔名：E32140907.JPG】
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