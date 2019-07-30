澳股創盤中、收盤新高 8月財報季面臨考驗

2019-07-30 14:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



澳洲股市今年以來表現強勁，指標指數S&P/ASX 200指數周二盤中一度上漲0.7%至6,875.5點，升穿歷史高點。

澳股受央行鴿派立場、執政的中間偏右政府意外贏得聯邦選舉和鐵礦砂價格飆漲激勵，周二盤中突破2007年11月時締造的高點紀錄，並締造收盤新高，收漲0.28%至6,845.01點。今年來累計上漲逾21%，市值已增加2,400億美元。

全球主要央行停止升息，已帶動各地股市走高，投資人押注寬鬆政策可望提振獲利。澳洲央行在6月和7月均調降利率，是2016年9月來首度改變貨幣政策。

今年5月執政聯盟意外勝選，化解市場對於反對黨工黨縮減房地產與股市投資稅務優惠的疑慮，金融類股大漲。醫療。此外，選舉結果讓反對黨限制保費調漲的計畫落空，醫療照護類股因而走高。

鐵礦砂價格狂飆至逾五年高點，也是澳股的上漲動能；力拓集團（Rio Tinto）、必和必拓集團（BHP）和Fortescue 等礦商的股價都上揚。不過，分析師預期鐵礦砂的價格明年將回落。

通訊服務類股是今年表現最佳的類股，科技類股排在第二。能源類股今年來上漲14%，是ASX 200中漲幅最小的板塊，公共設施類股是倒數第二。

個股方面，漲幅最大的是麥哲倫金融集團（Magellan Financial Group），股價今年已上漲逾一倍。