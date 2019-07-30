Capital One銀行遇駭 上億資料外洩

2019-07-30 14:35 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



Capital One銀行29日宣布，該銀行遭駭客攻擊，約有1億筆信用卡申請資料外洩，作案嫌犯已經落網；調查人員則指出，另有數以千計的社會安全和銀行帳號被盜，此案是史上單一金融服務公司最大宗資料遭破壞事件之一。

「華盛頓郵報」報導，法庭記錄顯示，聯邦調查局(FBI)已依電腦詐欺和濫用罪，逮捕一名住居在西雅圖地區的女子佩姬．湯普森（Paige A. Thompson）。華郵指出，嫌犯如此火速落網，原因可能是她在得手之後上網自誇所致，湯普森預定8月1日首度出庭應訊。

針對銀行遭駭客入侵、上億資料外洩，總部位在維吉尼亞州的Capital One董事長兼執行長理查．費爾班克（Richard D. Fairbank）表示，他很慶幸嫌犯已被捕，對因此案受影響的人深感抱歉，他承諾將把事情做對做好。Capital One指出，這場駭客攻擊短期內估計會讓該公司損失1億至1億5000萬元。

Capital One宣布遭駭同時強調，沒有信用卡號碼或登錄憑證被盜，遭竊的信用卡申請絕大部分社會安全號碼也沒有受損。

根據聯邦法院的刑事訴訟內容顯示，FBI探員發現，嫌犯湯普森網名為「飄忽不定」（erratic），她在社群媒體上自誇已非法取得Capital One的數據資料；「飄忽不定」在一篇貼文中寫道：「我基本上是綁著炸彈背心，盜走了Capital One的資料。」

訴訟內容指出，Capital One於7月17日得到警告，指有人在線上討論群組中聲稱，已取得該公司大量數據。銀行調查後，迅速確認公司系統有漏洞。

法庭文件顯示，湯普森曾在一家身分不明的雲端計算公司工作，該公司為Capital One提供數據服務。從湯普森6月間其他的線上發文，FBI懷疑她「企圖從Capital One開始，散播她竊取到的受害者資料。」

在此之前的金融機構重大駭客事件中，聯邦貿易委員會甫於上周就Equifax信評公司2017年遭駭，裁定對該公司罰款7億元，其中4億2500萬元將直接賠償給1億4700萬名資料遭竊的美國客戶。