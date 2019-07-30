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臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導

歐洲法院昨日裁決，未來企業若要在網路上植入臉書按讚，須提醒告知洩漏個資的風險，並...
歐洲法院昨日裁決，未來企業若要在網路上植入臉書按讚，須提醒告知洩漏個資的風險，並主動告知企業網路規範。（Photo on Wikipedia under CC license）
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網購平台也會有洩漏個資的風險？德國近日一名消費者在衣物網購平台瀏覽商品，按下平台上臉書的「讚」卻立即洩漏所有個資。歐洲法院29日裁決，未來企業若要在網站上架設臉書置入，需提醒使用者個資將被回傳至臉書總部，也需要主動告知企業的所有網路規範。

網路消費洩個資

據《路透社》報導，一名消費者近日對德國的網購衣物平台提出控訴，因為他在平台上點下臉書「讚」的同時，該平台竟洩漏了他的個資。德國法院上呈至歐洲法院，歐洲法院週一裁決臉書與平台需共同負責。

《德國之聲》報導指出，歐洲法院也提出，未來公司若要在網站上植入臉書按讚，必須警告使用者相關個資（如IP位址）會傳到美國臉書的總部，也需要清楚告知使用者公司所有的網路使用規範。

裁決成判例

臉書的副總法律顧問吉爾伯特表示，這項裁決將成為未來網路需具備的重要特質，也替網站置入(website plugins)立下規範。他也說明，「臉書正積極和企業夥伴研究相關規範以確保不會再觸法，探討企業如何能繼續從臉書網站置入獲利」。

將網購平台上呈至法院的消保團體表態樂見其成，並表示透過消費者個資獲利的公司未來必須負起全責。德國主要網路產業協會Bitkom領導人則感嘆，未來網路公司將需要承擔更多責任，因為不只是臉書會受影響，而是所有社群媒體

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個資德國網購社群媒體臉書
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