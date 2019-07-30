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日本央行決定維持政策利率和前瞻指引不變

2019-07-30 11:26經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

日本央行今天維持政策利率不變，也把日本10年期公債殖利率目標維持在0%左右，對聯準會（Fed）周四預料會降息採取暫且觀望的態勢。

日銀將政策利率維持在負0.1%，也維持前瞻指引和資產購買計畫不變。接受彭博調查的47位經濟學家中，81%預計日本央行會按兵不動，19%預計會有額外寬鬆政策。

消息公布後，在新加坡交易的日股指期收斂漲幅。 日圓升值0.1%，至1美元兌108.72日圓。

日本央行今天維持政策利率不變。路透
日本央行今天維持政策利率不變。路透
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