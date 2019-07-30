日韓貿易戰 為何中國不見得受惠？

2019-07-30 11:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



日本與南韓的貿易爭端可能繼續升溫，日本的出口管制使南韓晶片生產受擾之際，可能迫使南韓的科技大廠轉向中國尋求替代來源。然而，中國的晶片業不見得一定受惠，中國科技業甚至可能受到負面衝擊。

日本政府最快可能在8月2日把南韓從出口「白名單」中剔除，此舉不僅升高雙方緊張關係，也將衝擊全球供應鏈。南韓政府和許多分析師認為，日本實施管制後，若南韓祭出反制措施，將兩敗俱傷，中國則成為最大受惠者。

然而，金融時報指出，中國的晶片生產並非全無問題。儘管中國晶片產業的規模和技術持續快速成長，但在最先進晶片的生產方面，仍落後美國、台灣、南韓數年。

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）科技政策部門主任James Lewis指出：「中國已進行了40年的投資與間諜活動，仍無法製造最先進的半導體。目前中國使用的半導體，只有16%為國內生產，且其中只有一半是由中國的公司製造。」

Macquarie分析師Daniel Kim也強調，中國目前可能還無法生產與日本品質相同的蝕刻氣體。他表示：「對半導體公司來說，良率最為重要，也因此他們對於更換化學原料賣家非常保守，甚至極不願意更換。原料的成分或配方稍有改變，就可能影響產量。」

此外，倚賴中國的供應，對其他國家來說也有安全方面的風險，畢竟中國在保護智慧財產權以及強制技術轉移方面的紀錄不良。