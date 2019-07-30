彭博：頂尖台股基金經理人對iPhone供應鏈股票轉空

2019-07-30 11:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



安聯投信基金經理人蕭惠中接受彭博訪問時表示，她第3季開始減碼對iPhone供應商的持股，因料定蘋果新款手機功能不會有太多的重大升級。蘋果將於台北時間明天清晨5點發布財報。

彭博彙編的數據顯示，蕭惠中管理的安聯台灣大壩基金今年上漲了26％，截至5月底，最大持股是台積電，欣興電子和穩懋半導體。她去年在台灣股票基金經理人表現第一。

蕭惠中上周受訪談到iPhone供應鏈的股票時說，「短期內不會回補」。

蕭惠中第2季買進與功率放大器和半導體相關的股票，看好5G概念股。