支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14 中央社 舊金山29日綜合外電報導



谷歌（Google）今天透露其新一代智慧型手機Pixel 4將搭載手勢操作和臉部辨識功能，點燃人們對這家科技巨擘將於10月發表新旗艦機的期待。

法新社與科技網站CNET報導，在競爭對手推出新款iPhone，企圖在逐漸冷卻的智慧型手機市場努力贏得或留住粉絲的心之際，Google新機Pixel 4預計10月亮相。

Google打造的兩款新Pixel裝置，被譽為是代表這家網路巨擘未來遠景的「下一步」，人們以後不需多想，只要有需要，運算能力將隨處可及。

Alphabet旗下子公司Google表示，核心技術圍繞在稱為Soli的動作感應雷達。

Pixel產品經理巴貝羅（Brandon Barbello）在線上貼文說：「Pixel 4將是搭載Soli的首款裝置，透過我們新的動作感應功能，使用者只要揮個手，就能執行播放下一首歌、關閉鬧鐘和讓手機靜音等功能。」

「這些功能只是開端，正如Pixel系列產品將隨著時間日新月異，動作感應也會漸趨成熟。」

巴貝羅說，過去5年，Google的先進技術和專案團隊一直在研究這個動作感應雷達。

除了辨識手勢，Soli還配備臉部辨識感應器，只要拿起Pixel 4，這款裝置就能自動替用戶解鎖。

巴貝羅說：「臉部解鎖使用的是手機內建的臉部辨識技術，因此影像資料永遠不會離開你的手機。」

「用來進行臉部解鎖的圖像，永遠不會被儲存或分享至其他Google服務。」

巴貝羅說，Soli感應雷達的資料同樣保存在智慧型手機裡，也不會與其他Google服務共享。

Google、蘋果（Apple）和其他智慧型手機大廠通常會在年底的假期購物季前，推出頂級旗艦新品。三星（Samsung）預計在8月初推出新款Note手機。