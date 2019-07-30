油價、金價周一走高 投資人關注Fed政策走向

2019-07-30 08:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周一上漲，因市場對美國聯準會（Fed）即將降息的預期，蓋過對美中貿易爭端和全球成長放緩的疑慮。降息展望，也助金價上揚。

布蘭特原油期貨收漲0.25美元或0.39%，結算價報每桶63.71美元。西德州原油期貨收漲0.67美元或1.19%，結算價報每桶56.87美元。

Again Capital Management合夥人John Kilduff表示，市場預期Fed將進行逾10年來首次降息，在本周的重大事件發生前，油價似乎在原地踏步。

美國第2季經濟成長放緩的程度低於預期，增強石油消費前景。但其他地區的經濟數據令人失望，加劇對經濟成長放緩的疑慮。

美國和中國的貿易談判代表本周將會晤，這是雙方自上月在20國集團（G20）峰會期間達成貿易戰休兵協議以來首次面對面會談。Ritterbusch and Associates的Jim Ritterbusch表示：「美中重啟貿易磋商，可能對油價提供一些溫和的支撐，但本周驅動油價的更重大因素可能是Fed的利率決策和評論。」

另外，荷姆茲海峽的緊張局勢仍未緩解，為油價提供支撐。

金價周一走高，投資人預期Fed將降息，並密切關注待有關Fed未來寬鬆貨幣政策走向的線索。

黃金現貨上漲0.2%，報每英兩1,420.51美元。美國黃金期貨收漲0.1%，報每英兩1,420.40美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示：「投資人在一定程度上保持觀望，等待Fed周三發表評論。投資人幾乎篤定Fed周三會降息，焦點是未來會怎樣。」

德國商業銀行的分析師表示，如果Fed主席鮑爾在決策會議的記者會沒提到降息周期，金價將面臨壓力。