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華為、Google關係匪淺？傳Google曾提供實驗室攜手研發

2019-07-30 07:47經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

Business Insider網站引述The Information網站報導，華為和Google的關係，可能比外界原先認為的還要密切。

報導指出，Google在2015年開發Nexus智慧手機時，曾邀集近100名華為的工程師前往位於矽谷的Googleplex總部，並為這些訪客提供實驗室，與Google的工程師攜手研發 Nexus 6b手機的螢幕和相機等功能，雙方的工程師因而建立密切關係。

曾經參與該項研發計畫的華為工程師表示，他們向Google的同業「請教許多問題，獲益良多」。儘管Nexus 6b的銷售未達內部目標，但華為的人員表示，這段合作經驗幫助他們日後能生產更優良的手機。

The Information並報導，Google當時正與華為合作，準備授權Google Assistant智慧語音助理的技術供華為的一款智慧音箱使用，模式可能如同目前Sony、Lenovo和Sonos 等公司的智慧音箱採用Google Assistant技術。

不過，由於美國總統川普在5月把華為列入貿易黑名單，中止美國企業和華為的往來，讓Google與華為這項授權交易告吹。

Google和華為對這項報導均暫未回應。

去年傳出Google有意為中國開發審查版的Google搜尋引擎，這項「蜻蜓計畫」引發廣泛抨擊，日前Google證實該計畫已終止。

據傳Google曾提供實驗室給華為，合作研發手機，雙方的關係可能比原先所想還要密...
據傳Google曾提供實驗室給華為，合作研發手機，雙方的關係可能比原先所想還要密切。 路透
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