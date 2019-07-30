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美股自紀錄高點小幅下滑 市場等待Fed利率決策

2019-07-30 06:59經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周一下跌，投資人等待美國聯準會（Fed）31日的利率決策，一般預期Fed將調降利率；另外，市場也正關注美中貿易談判的進展。

道瓊工業指數上漲28.9點或0.11%，漲至27,221.35點；標普500指數下跌4.89點或0.16%，報3,020.97點；那斯達克指數下跌36.88點或0.44%，報8,293.33點。

科技股下跌那斯達克指數，AMD、美光、亞馬遜和臉書均收跌。道瓊指數小幅上漲，受3M、嬌生和蘋果股價上漲提振。

投資人正在等待本周重大事件，包括Fed聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，美中貿易談判，以及企業財報。

預計Fed將在30日至31日的貨幣政策會議結束時宣布進行10年來首次降息，分析師指出，Fed正密切關注疲軟的通膨和關稅爭端引發的經濟成長放緩跡象。

Allianz Investment Management的資深投資策略師Charlie Ripley表示：「展望未來，Fed知道貿易和供應鏈相關的下行風險升高，他們想要維持經濟擴張，其中一種方法是預防性降息，以防放緩程度超過預期。」

美中貿易談判代表本周在上海會晤，試圖找出路徑來解決貿易爭端。Charlie Ripley說：「不確定性使企業很難做出決策，美中重啟談判總比完全沉默好。」

Refinitiv數據顯示，目前已有近半標普500成分股企業公布第2季財報，其中76.1%的獲利優於分析師預期。

仿製藥生產商Mylan股價周一飆漲12.6%，此前該公司證實將與輝瑞旗下專利過期品牌藥事業Upjohn合併，將讓威而鋼、EpiPen和立普妥（Lipitor）等暢銷藥整合到同一家公司旗下。

輝瑞股價下跌3.8%，該公司提前公布財報，並下修全年獲利和營收預期。

叫車服務公司Lyft股價下跌2.3%,，據傳該公司營運長Jon McNeill即將離職。

Lyft的競爭對手Uber股價下跌1.4%，消息人士稱該公司將在全球裁減約五分之一的銷售和市場部人員。

美股周一小幅下跌，投資人等待Fed利率決策。 路透-
美股周一小幅下跌，投資人等待Fed利率決策。 路透-
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