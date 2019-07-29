新加坡工商聯合總會看壞經濟 認為貿易戰沒有緩解跡象

2019-07-29 22:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



新加坡工商聯合總會（SBF）29日下修短期經濟展望，因認為全球及區域的貿易緊張並未出現明顯的緩解跡象。

SBF執行長何明杰（Ho Meng Kit，音譯）29日出席APEC秘書處舉行的區域經濟展望論壇時表示，「由於我們（指星國）高度依賴出口、經濟持續放緩，加上貿易緊張和企業信心下滑等因素，使我們不得不『調整』經濟成長率的展望」。

新加坡近期的經濟數據惡化，與今年稍早的穩健數據形成對比，包括6月出口為金融海嘯以來第二差、採購經理人指數（PMI）持續萎縮，以及第2季經濟萎縮的幅度為近七年來最大。

何明杰也說，多數身在新加坡的經濟學家預期今年的成長率介於零到1%之間。根據彭博上周訪調經濟學家的中位數調查結果，星國經濟成長率今年預計成長1.6%。

何明杰指出，新加坡對全球成長和區域成長而言，是「煤礦坑中的金絲雀」，因此，「急速降溫」的經濟數據對其他經濟體是一項警訊，「我向其他同樣倚賴出口的APEC經濟體示警，未來的情勢可能對APEC不利」。