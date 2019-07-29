避險基金押注澳幣短期內續貶 預期澳央行10月再降息

2019-07-29 19:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



澳幣兌美元匯率上周走貶，然而隨著澳洲的季度通膨數據預定於周三（24日）出爐，避險基金押注澳幣還會進一步貶值。

澳幣在截至上周五的過去五天貶值約1.5%，在同期間西太平洋銀行（Westpac）重量級經濟學家Bill Evans預測澳洲央行10月將再度降息，澳洲央行總裁洛威則表示，他已準備好再度寬鬆，以提振經濟成長。

澳幣29日盤中小幅貶值0.09%，報1澳幣兌0.6906美元。

兩位重量級人士的談話使得澳幣中止一個月來的升值走勢，也確立澳幣維持長期走貶趨勢，受制於200天移動平均線。代表動能的慢速隨機指標（Slow Stochastic）則顯示澳幣至少短期內還會貶值。

槓桿基金也進一步押注澳幣走貶，根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的資料，這類基金在截至16日止的當周持有的淨空單合約部位達16,868口，接近今年來最空頭的情況。

隔夜利率交換合約的交易價格顯示，澳洲央行10月降息的機率達90%，高於上周初估計的40%。澳洲央行已於6、7月連兩度降息，利率降至1%的歷史低點。

澳幣線型的「下一隻腳」很可能是由本周三將出爐的通膨數據引發。經濟學家預測澳洲第2季通膨率將下滑至1.5%，為2016年12月以來最慢增速。澳洲通膨率過去三年多來一直低於央行的2%至3%目標區間。