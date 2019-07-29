百元美鈔全球流通量居首 竟與地下經濟有關

2019-07-29 17:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



2017年時，百元美鈔首度超越1元美鈔成為全球流通量最大的貨幣。而兩年過後，百元美鈔仍舊獨領風騷。

MarketWatch報導，儘管PayPal、Venmo等無現金支付選項崛起、比特幣與其他加密貨幣有朝一日將更普及的說法不絕於耳，但根據聯準會（Fed）的統計，百元美鈔的流通量自金融海嘯以來已增加約一倍。

需求並不僅僅來自美國本土，國際貨幣基金（IMF）說，80%的百元美鈔在海外流通。目前所有美元紙鈔有60%在海外，遠高於80年代的30%。

IMF表示，百元美鈔的需求激增，地緣政治不穩定是原因之一，時局動盪之時美元現鈔的需求往往隨之大增。美元在委內瑞拉這類動盪不安的區域，以及中東和其他地方，都被視為資產避風港。

另外，百元紙鈔也被用於見不得光的活動。IMF助理法務長凱瑞科-薩德說，地下經濟、非正式經濟、犯罪經濟，都對大面額紙鈔的需求有所貢獻。