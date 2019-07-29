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美國訂戶減少 Netflix轉攻印度市場

2019-07-29 15:11台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導

為解決美國流失訂戶，Netflix決定開發印度商機，推出月費2.8美元方案。(P...
為解決美國流失訂戶，Netflix決定開發印度商機，推出月費2.8美元方案。(Photo on Wikimedia under CC license)
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Netflix官方上週公佈，美國訂閱戶因漲價大減，因此將東移開發印度市場。目前Netflix推出手機觀賞月費2.8美元方案，希望能吸引十三億的人口，創造新商機。印度諮商公司表示看好，但也需要先解決偏鄉網路及內容單一化的挑戰。

漲價使訂閱下跌

據《The Indian Express》報導指出，Netflix是以加州為發展基地的網路串流影片公司，目前已席捲191個國家，擁有超過1億5000萬用戶。Netflix上週公佈損失美國12萬6千訂閱戶，損失不小，歸因於ㄧ月時宣佈提高18％費用。

印度新商機

為了彌補損失，Netflix決定揮軍印度，提供「月費2.8美元」方案，但僅限在手機上觀賞，電腦及電視都不適用。據《BBC》報導，這將是Netflix提供有史以來最便宜的商品。

印度諮商公司PwC的承辦人巴蘇表態，印度人對於價格斤斤計較，所以Netflix主攻的客群應該是風流倜儻、能擁抱異國文化的印度人。另一間諮商公司EY則表示看好，印度去年數位訂閱成長近3倍，創造出2億商機。此外，印度市場非常廣大，且不像美國及歐洲已經飽和。

PwC也指出，Netflix若要在印度發展，勢必會面臨不少挑戰，像是偏鄉地區的網路較不普及，而且Netflix也應該提供更多本土化、多元化的內容，才能被多數印度人接受。

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印度Netflix漲價

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