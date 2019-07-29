不實訊息無限再生 法新社用CrowdTangle追查謠言流向

2019-07-29 14:48 中央社 台北29日電



6月於希臘雅典舉辦的全球編輯高峰會（Global Editors Network Summit）中，法新社「社交網絡與事實查核」部門副主任尼科爾森（Sophie Nicholson）分享團隊使用社群工具CrowdTangle的心得，這項工具有助於找出不實訊息傳播的關鍵節點。

CrowdTangle可用於社群聆聽（social listening），協助使用者觀察單一網頁在社群媒體上的討論熱度，找出影響力高的關鍵帳號或社團。它的數據來源涵蓋Facebook、Twitter、Instagram等平台，除可建立即時儀表板觀察社群聲量，也能透過關鍵字或帳號「自建主題清單」。

CrowdTangle區代表摩根（James Morgan）介紹，該工具可以結合電子郵件或商業通訊軟體Slack，即時通知熱門事件，讓使用者第一時間作出反應。另外也有Chrome瀏覽器擴充功能，方便使用者「一鍵」看到特定網頁的分享狀況。

媒體也開始利用CrowdTange追查不實訊息的擴散路徑。

法新社事實查核團隊全球約有40位記者，團隊自2017年11月起已經發布超過1500篇文章，他們也是臉書合作的第三方查證合作夥伴。尼科爾森介紹，除了CrowdTangle，法新社使用Google Maps、Google以圖找圖、可以找回歷史網頁的Wayback Machine、影音查核平台InVID等工具輔助事實查核。

查核實例：糾纏加拿大總理杜魯道的假新聞

今年4月名為CBTV的網站發布不實文章，指加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）向奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）「請求」100萬位移民。

法新社查核人員透過CrowdTangle發現，不實文章在臉書公開分享逾2500次，較大的擴散節點是成員超過10萬人的「黃背心加拿大」（Yellow Vests Canada）臉書社團；曾參選總統的奈及利亞知名記者莫穆度（Dele Momodu）也在推特上分享，得到超過500次轉發。

尼科爾森指出，這些不實訊息不斷再生，5月CBTV將國家、照片抽換，以同樣手法發布杜魯道向肯亞總統甘耶達（Uhuru Kenyatta）、菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）請求移民的版本。這些假訊息也被其他網站分享，流入成員眾多的臉書社團。

加拿大廣播公司（CBC）報導指出，另一個叫做City News的網站同樣發表類似文章，且與CBTV共用同一組Google追蹤碼以觀察流量，兩者背後可能是相同操盤手；另外，因網站有廣告版面，傳布不實訊息很可能基於營利目的。

尼克爾森表示，查核團隊透過CrowdTangle找出假新聞擴散的關鍵節點後，也會將這些分享帳號或社團加入清單，方便後續追蹤，並且設定熱度異常警示，在下一個不實訊息出現時快速反應。此外，團隊也會透過該工具觀察文章是正在衰退或延燒，藉此評估是否要投入資源進行查核。

CrowdTangle服務免費，但需得到邀請才能註冊登入。該公司首先與新聞媒體進行合作，可撰寫申請郵件至support@crowdtangle.com。