高盛：亞洲貿易衰減走勢 出現觸底回穩跡象

2019-07-29 13:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



有跡象顯示，亞洲的出口下滑之勢即將觸底回穩。

這是高盛經濟學家的看法。他們強調，台灣、越南、印度等亞洲經濟體對美國出口明顯增加，實質抵銷中國出口的頹勢。

Andrew Tilton在內高盛經濟學家發布報告中說，「貿易戰一開始帶來的衝擊可能已經過去，亞洲經濟體對中國出口正在復甦，科技出口正在迎頭趕上持續穩定的非技術出口」。「此外，鑒於亞洲出口一直落後貿易夥伴的出口成長，而當前的下滑趨勢所持續的時間又比以往更長，亞洲貿易的反彈似乎早該到來。」

中美兩國貿易談判代表本周在上海重啟經貿磋商，這也是今年5月談判破裂以來雙方舉行的首輪會談。

高盛表示，即使貿易緊張局勢再次加劇，各國政府和央行祭出的一波波強化經濟成長的措施，應有助於貿易復甦。市場普遍預期聯準會（Fed）會在本周宣布十年來首度降息。

當然，美國若對更多中國產品加徵關稅無疑會產生一定的影響。