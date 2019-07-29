美國前聯準會主席葉倫 支持Fed降息一碼

2019-07-29 11:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國前聯準會（Fed）主席葉倫表示，基於擔憂全球經濟成長和低通膨，她支持Fed本周降息一碼（25個基點）。

葉倫周日（28日）在科羅拉多州阿斯彭（Aspen）召開的阿斯彭經濟策略小組會議開幕式上說：「我傾向於小幅降息。」她提到除非情況發生變化，「我不認為這是一個重大寬鬆周期的開始。但我認為小幅降息是合適的。」

葉倫表示，儘管美國經濟表現良好，勞動力市場依然緊俏，但通膨率過低。今年以來通膨率一直低於聯準會的2%目標。

美國聯準會制定利率的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）將在周二（30日）展開為期兩天的政策會議。決策官員最近暗示，準備下調基準短期利率。目前利率在2.25%到2.5%區間。

她說：「美國無法置身局外，當美國緊縮政策之時，我自己Fed任職之初貿意到，對全球很多地方產生影響，顯然會弱化全球金融市場和經濟成長。 」