FT：大陸車市急縮 外國車廠恐被迫退出市場

2019-07-29 10:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



中國大陸汽車市場萎縮，嚴重打擊在當地設廠的外國汽車製造商，有的公司產能利用率很低，引發外國車廠可能陸續退出這個全球最大市場的疑慮。

金融時報分析，外國車廠中以福特汽車和PSA標致雪鐵龍受創最鉅，由於銷售直墜，在當地產線的產能利用率都降到歷史谷底。

金融時報分析福特合資企業長安汽車的生產數據，福特中國廠今年上半年產能利用率只有11%，福特今年上半年在中國銷量下滑27%。

據中國汽車工業協會統計，PSA標致雪鐵龍和長安汽車合資的產線在上半年只生產102輛車，產能利用率不到1%，PSA標致雪鐵龍另和東風汽車合資的事業產能利用率也只有22%。PSA標致雪鐵龍表示，上半年在中國大陸銷量下滑62%。

汽車廠產能利用率一般必須達到八成以上，才能損益兩平，可見福特汽車和PSA面臨的處境極其危殆。

伯恩斯坦分析師朱鑌接受金融時報訪問時說：「委託製造商（OEM）不久勢得考慮他們的狀況。」由於產能過剩，他預料主要外國車廠獲利會「非常疲弱」。