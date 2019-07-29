如果Fed本周降息 股匯市表現會如何？

2019-07-29 09:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國聯準會主席鮑爾。 美聯社 分享 facebook

投資策略師Ivan Martchev在財經網站MarketWatch撰文分析指出，美國聯準會（Fed）本周若如市場預料降息，美元也可能不會走弱，因為全世界都在大量採行量化寬鬆的貨幣政策。

另外，Martchev也不認為新興市場股市表現就會大好，只會有短暫慶祝行情。

Martchev說，全球央行稱之為「量化寬鬆」的偉大實驗，讓他很難看到隧道盡頭的亮光。目前全球已有高達13兆美元的政府債券殖利率為負，讓人要問：「多低的利率才叫做低？這個局該怎麼結束？」

美國聯準會如果在這個月底降息、提前停止縮表，等於是停止量化緊縮。Fed試圖貨幣正常化的努力值得讚揚，然而這樣的謀略在其他央行都在反其道而行的時候，效果有效。

Martchev認為，只要美國10年期國庫券的殖利率還是正的，追求無風險殖利率收益的投資人，最後都會來到美國公債市場，美元在這種環境下因而很難走貶。

如果美中貿易談判能夠在今年談出協議，Martchev說，貿易戰休兵後全球貿易量上升，美元才有可能走弱進而加惠新興市場，投資人再次轉進風險市場。不過一旦美中談出貿易協定，美國的貿易赤字改善，又對美元匯率是個大利多。