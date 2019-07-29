台股ADR上周五除中華電信外全跌 跟隨台股漲跌

2019-07-29 07:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR上周五除中華電信全跌，跟隨台股個股漲跌。

台積電ADR跌0.37%，高出台股的溢價為3.6%。

美股受強勁財報和經濟數據激勵，加上市場對聯準會（Fed）降息的預期，帶動上周五那斯達克和標普500指數再度締造收盤新高。

美股三大指數周線均收漲，道瓊工業指數上周五上漲0.2%至27,192點，周線收漲0.1%。標普500收漲0.7%至3,025點，今年第13度刷新收盤紀錄，周線上漲1.7%；那斯達克指數上周五收漲1.1%至8,330點，今年第十度締造收盤新高，周線上漲2.3%

台灣加權股價指數上周五跌49.43點收10,891.98點，台積電跌1.5%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 68.10 -1.35 69.60 -2.15

友達 AUO 8.27 -2.56 8.59 -3.71

中華電 CHT 108.06 +1.02 107.50 0.52

台積電 TSM 270.29 -0.37 261.00 3.56

聯電 UMC 12.87 -2.82 13.20 -2.47

資料來源：彭博