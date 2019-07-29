今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-07-29 06:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美中貿易復談之際，美國總統川普在美中貿易戰另闢新戰場，他上周五指示美國貿易代表賴海哲向世界貿易組織（WTO）施壓，不容中國大陸在內十個國家以開發中國家自居、繼續在WTO享有特殊待遇。

彭博資訊形容本周為「2019年最關鍵一周」，聯準會（Fed）預料將逾十年來首度降息、蘋果等科技大廠公布上季財報。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際和大陸要聞：

●美中貿易復談

美國財長米努勤和美國貿易代表賴海哲今天啟程前往上海，舉行5月雙方談判觸礁以來首度高層面對面談判。內情人士稱此為積極一步，但警告不太可能有太快有協議。川普上周五表示，他認為中方可能會等到2020年美國大選後，才簽署貿易協定，因為北京可能會想等一下，看川普是否輸掉2020年大選。

●美國對付中國另闢戰場

川普發給美國貿易代表署（USTR）的備忘錄，指示行政部門要設法強制WTO立即調整若干國家的待遇，除特別指名中國，也點名汶萊、香港、澳門、科威特、卡達、新加坡、阿聯、墨西哥、南韓和土耳其仍享開發中國家地位。

川普隨後發布推特說，WTO已經「破敗」，「全球最富有的國家竟自稱是開發中國家，規避WTO規矩，並享特殊待遇，絕不能這樣下去」。 川普早已主張中國不符此地位，不應享有出口補貼和WTO出現爭議時在程序上的優勢。

●美股創新高，亞股未必走強

美股受強勁財報和經濟數據激勵，加上市場對聯準會（Fed）降息的預期，帶動上周五那斯達克和標普500指數再度締造收盤新高。

美股三大指數周線均收漲，道瓊工業指數上周五上漲0.2%至27,192點，周線收漲0.1%。標普500收漲0.7%至3,025點，今年第13度刷新收盤紀錄，周線上漲1.7%；那斯達克指數上周五收漲1.1%至8,330點，今年第十度締造收盤新高，周線上漲2.3%。

●Fed料降息1碼

Fed預料將在台北時間8月1日（周四）凌晨2時宣布降息1碼，調降聯邦資金利率區間為2.00%至2.25%，為2008年來首度降息。

雖然一些觀察人士認為Fed會降息2碼，但整體訊號顯示Fed官員將支持降息1碼，避免更大幅度調整政策。官員也可能為進一步採取行動留下可能性，以維持美國創紀錄的擴張期並拉抬通膨。

此外，日本銀行周二也將公布利率決策，預估按兵不動，但經濟學家預期日銀將加強承諾讓利率處於谷底，而非什麼都不做放手讓日圓對美元大幅升值。

●蘋果財報重點