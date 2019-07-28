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沉迷？有出息？15歲少年參加世界電玩大賽 抱回3400萬

2019-07-28 22:55聯合報 記者李京倫╱即時報導

英國15歲少年艾許曼（Jaden Ashman）27日在紐約參加線上遊戲「要塞英雄」（Fortnite）首場世界大賽，與荷蘭籍21歲隊友榮格在雙人組合隊伍中奪得亞軍，兩人平分225萬美元（約台幣6750萬元）獎金，等於艾許曼一人抱回112.5萬美元（約台幣3375萬元）獎金。

艾許曼的母親麗莎．達爾曼對BBC說，她曾為兒子沉迷遊戲與兒子大吵，她希望兒子多花點時間在課業上。她承認曾把兒子一台電子遊戲機Xbox丟掉，但現在已接受兒子選擇職業電競的道路。

要塞英雄首場世界大賽分為線上公開賽和線下決賽兩階段。線上公開賽自4月13日-6月16日分10周完成，總獎金100萬美元（合新台幣約3000萬元），BBC說，共有4000萬人參加。公開賽前100名單人模式玩家、50名雙人模式隊伍將獲得參加線下決賽資格，7月26-28日在紐約開打，總獎金3000萬美元（合新台幣約9億元），是電競活動史上最大總獎金。

雙人組合隊伍冠軍是挪威籍培德森和奧地利籍的W，總共抱回300萬美元（約台幣9000萬元）獎金。

艾許曼說，要塞英雄兩年前剛發行時，他就開始玩，每天在自己房裡練八小時。他對BBC說，母親原本認定他在浪費時間，「現在我向她證明我能成功，真的很開心」。

單人組冠軍將在28日揭曉。

艾許曼（左）說，贏得大獎就是向母親麗莎．達爾曼（右）證明自己能成功。圖／取自網路
艾許曼（左）說，贏得大獎就是向母親麗莎．達爾曼（右）證明自己能成功。圖／取自網路
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