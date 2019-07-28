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專家：隨著電動車產量增加 這三種電池金屬將供不應求

2019-07-28 22:22經濟日報 記者陳律安╱即時報導

根據一份最新報告，隨著汽車製造商提高電動車產量，電池原料可能在未來幾年將面臨供給緊縮。

根據能源顧問及研究業者Wood Mackenzie上周報告，分析師預期，隨著電動車崛起，未來30年將大舉應用鋰、鈷、鎳等金屬，但這些金屬新產量有限，因此供給將大受衝擊。

CNBC報導，Wood Mackenzie研究總監蒙哥馬利說，以目前來看，鋰、鈷、鎳這三樣金屬的供給足敷所需，但這些金屬近期市場價格下滑，打擊業者增產供應未來需求的意願。

蒙哥馬利說，未來幾年隨著車廠生產更多電動車，電動車金屬需求料將快速成長，使供應商無法跟上。

除了蒙哥馬利外，還有其他專家也預期未來電動車金屬將供不應求。澳洲Clean TeQ礦業公司執行長瑞格說，在北美及歐洲現已意識到原物料供應的問題逐漸浮現，這尚待解決。此外，全球鋰、鈷、鎳的儲藏量有限，可能無法應付未來車商所需。

蒙哥馬利也說，到2020年代中期取得電動車所需的鎳，將是一大挑戰，由於生產的前置時間需要十年，投資必須從現在開始。

汽車買家胃口的轉變，也是車廠對這些金屬需求增加的原因之一。根據EV-volumes.com數據，2018年全球電動車銷量年增64%。Wood Mackenzie也預期，電動車銷量將持續成長，蒙哥馬利預期，電動車到2025年前將占所有乘用車7%，到2040年前將達38%。

彭博於2019年的預測指出，現在全球電動車僅占所有車輛的0.5%，但蒙哥馬利預估，多數車商到2050年前，產品線將全電動化。

儘管鋰、鈷、鎳等金屬供給將緊縮，但石墨及錳這兩項電動車電池所需的金屬，全球供應料將相當充足。

電動車的充電孔。路透。
電動車的充電孔。路透。
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