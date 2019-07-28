高溫紀錄頻破 EIB削減化石燃料資助

2019-07-28 14:52 台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導



西歐國家高溫屢破攝氏40度成全球主要媒體焦點，但甚少受到關注的中東、印度情況更嚴重，氣溫升破50度消息頻傳，而這些地區的抵抗高溫的基礎建設、經費不足，民眾生活的更苦。科學家擔憂肆虐西歐的熱浪空氣朝格陵蘭移動，將加速冰層融化。歐洲投資銀行（EIB）計畫決定以實際行動降低氣候變遷的人為因素，宣布削減資助化石燃料相關開發計畫資金，同時更支持乾淨能源計畫。

中東印度破50度

根據《半島電視台》報導，撒哈拉沙漠的空氣不斷往北邊的歐洲移動，導致法國、比利時、荷蘭、德國氣溫大幅飆高、突破攝氏40度，其中巴黎創下攝氏42.6度高溫紀錄，德國西北部城鎮林根也創下攝氏42.6度紀錄，這是德國有史以來最高溫。

相對於西歐國家，中東地區缺乏更多基礎建設、經費來抵抗氣候變遷，高溫導致的問題，而且更沒有人關注。根據《France24》報導，7月中東地區平均溫度已經上升至攝氏42至45度，更多地區更一度飆破50度。科威特在7月21日創下54度高溫紀錄，伊拉克的巴斯拉一度創53.9度。不只中東飆上50度以上高溫，印度部分地區也創下51度高溫。

7月融冰量驚人

世界氣象組織發言人努立斯表示，過去幾周格陵蘭冰層融化速度已經加快。格陵蘭島有80％的面積被冰層覆蓋了數千年，但是努立斯引用丹麥觀測站所測得的數據，格陵蘭冰層質量正在減少。根據數據報告，7月格陵蘭島表面冰層熔化損失1600億噸冰，這大約相當於6400萬個奧運會規模游泳池的水量，而這還不包括海洋融化的冰量。

天氣中心科學家摩特倫接受《美國之音》訪問指出，未來3至5天不僅格陵蘭島冰層融化更加速

，北極海與北極圈土地冰層都會有一樣的威脅。根據丹麥天氣中心模型預測，在7月1日至

26日間，因為融冰導致海洋水量增加170十億噸（megatonne），遠高於原本預期的60~80十億噸。

EIB支持乾淨能源

《美國之音》報導指出，每100十億噸會導致全球海平面上升0.28毫米。科學家擔憂，2019年格陵蘭島融冰速度將重演2012年情況，當年的夏季氣候更加極端，海拔3000公尺以上的冰層都出有劇烈融化的現象。

北半球夏季飆高溫、冰層加速融化問題並非新鮮事，而且情況越來越嚴重，歐洲的主要金融機構總算採取實際應對行動。根據《衛報》報導，歐洲投資銀行計畫削減資助化石燃料相關開發計畫，以實際行動降低氣候變遷的人為因素。歐洲投資銀行宣布，削減與石油、天然氣、煤炭的基礎建設計畫相關企業的貸款，並將成立能源轉換基金支持歐盟成員國乾淨能源的相關計畫。歐洲投資銀行向來專注長期投資案，上述的改變符合巴黎氣候協定的目標，期望降低二氧化碳排放，讓全球溫度升高不超過攝氏2度。

【更多精采內容，詳見 】