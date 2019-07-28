去日本旅遊你不可能沒逛過 一窺日本藥妝店崛起的商業模式

2019-07-28 12:30 香港01 記者鄭逸雯／報導



日本街道隨處可見藥妝店。報系資料照 分享 facebook 提到日本旅行，不少人最期待便是逛遍五花八門的藥妝店，驚安之殿堂、松本清這些名字如數家珍，這些人氣藥妝店近日打入香港市場更令一眾「日本迷」興奮。

從美容產品到零食、文具、家庭用品，這些店舖似乎無所不賣，集藥店、雜貨舖、化妝品專櫃與一身，為顧客提供「一站式」購物體驗......正是這個「什麼都賣」的特點，令藥妝店在1970年代誕生後席捲日本全國，迅速成長為一種成功的商業模式。

港人熟悉的日式藥妝店，在日文中其實是英語「Drugstore」的片假名音譯（ドラッグストア），以此與傳統的藥局（やっきょく，くすり屋さん）相區別，後者大多僅出售藥品、有藥劑師駐店。根據日本連鎖藥妝店協會（Japan Association of Chain Drug Stores）定義，藥妝店販賣與健康、美容相關的各種在日常生活中不可或缺的商品。

藥妝店這一概念並非在日本土生土長，而是源自太平洋彼岸的美國。尤其是成立於1901年的老牌連鎖藥店集團Walgreens，在1970年代成為日本一眾傳統藥舖的效仿對象。

借鑒美國 保健品風潮應運而生

1945年第二次世界大戰結束後，日本從復興走向經濟高度成長期，各行各業時興大量生產、大量販賣。藥廠也從中受惠，集中出產當時管制較少、毋需醫生處方的OTC藥品（Over-the-counter drug，日本稱「一般用醫藥品」）。在1950年代，OTC藥一度佔據全國醫藥品生產總金額的50%以上，在全國掀起保健品風潮。

但當時政府針對醫藥品實行「再販制度」，規定銷售方必須遵照藥廠的產品定價，以防止商舖大打減價戰爭，約束藥品零售市場。這一政策的結果，自然是藥價長期高鋸不下。

於1901年始創於芝加哥的Walgreens，至今仍是美國第二大連鎖藥妝店。（Getty Images） 分享 facebook

傳統藥舖尋求自救 與製藥廠的博弈

此時日本藥店仍然延續傳統的經營模式，特徵包括家庭式、小規模營運，主要銷售處方藥品。但眼看保健藥潮興全國，這些藥店對未來越感不安，行業內也開始出現求變的聲音。1970年代，一批傳統藥舖倣效美國的藥妝店，擴大店面、大量引進OTC藥品，力求轉型。

成立初期，這些新式藥店想方設法降低藥品售價，包括採用自由連鎖經營（Voluntary Chain）的方式，成立兩大商家聯盟（AJD、NID），在進貨、營銷等方面共進退，由此與藥廠合作，獲取更低的定價。藥店聯盟又採用「Private Branding」戰略，即是按市場需求，要求對方研發新藥，在商品生產、定價層面從藥廠手中奪回主動權。

從經濟景氣的瘋狂掃貨

1970至1980年代，新式藥店如雨後春筍般湧現全國。這個時期，他們的優勢主要是商品數量多、價格低廉。1970年代早期，日本人受戰後經濟高速發展的影響，仍然對「大量消費」情有獨鍾，因此新式藥店出現後，迅速俘獲民眾的心。

但在90年代初泡沬經濟爆破後，民眾消費力下滑，消費習慣亦隨之改變。新式藥店逐漸調整營運戰略，大力擴充商品類別，接連引進美容產品、雜貨、食品，演變為今日我們熟悉的所謂「藥妝店」。除卻售賣更多種類的商品，打造一站式服務（one-stop service）的便利優勢，藥妝店也更加注重改善接待方式，例如為客人提供更多諮詢和導向服務，希望改善購物體驗。這個時代的日本人不再大把大把地花錢，令曾經風光一時的百貨業迅速萎縮，但專賣「輕薄短小」產品的便利店及藥妝店卻逆勢成長。

日本藥妝界巨頭之一、89年老店松本清（マツモトキヨシ），正是以親切待客見稱，包括在店舖安排雜技表演等各種小型活動，在社區內一步步打響名堂。1978年創立的驚安之殿堂（驚安の殿堂 ドン・キホーテ），則想到在狹窄空間擺放大量商品，營造顧客在店內「尋寶」的感覺，如今成為這間藥妝店的標誌特徵。

不少人到日本旅遊，必逛藥妝店。報系資料照 分享 facebook

國內市場飽和 增長放緩

日本在1996年廢止醫藥品「再販制度」管制，進一步卸下藥妝店在價格方面的枷鎖，迎來自由競爭的時代，藥妝店產業更是百花齊放。到1990年代尾，日本出現逾100間連鎖營運的藥妝店。

來到今天，日本全國擁有超過2.2萬間藥妝店，銷售總額高達7.27萬億日圓, 但開始面臨網絡藥店興起、國內市場飽和等多重挑戰。有店舖瞄準人口老化時代的高齡用家市場，推出更多長者看護類產品；也有商家抓住旅日遊客激增的商機，提供遊人退稅、折扣等服務。

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文章授權轉載自《香港01》