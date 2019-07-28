歐洲投資銀行誓言 2020年終止投資化石燃料項目

2019-07-28 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



歐洲投資銀行（EIB）提議要在2020年終止向所有化石燃料計畫提供資金，以使其策略和氣候目標一致。美聯社 分享 facebook 在環保人士的施壓下，歐洲投資銀行（EIB）提議要在2020年終止向所有化石燃料計畫提供資金，以使其策略和氣候目標一致。

英國衛報報導，歐盟的貸款部門起草一項計畫，擬在消減對仰賴石油、天然氣和煤炭的能源基礎設施計畫的支持，並禁止那些公司在2020年底前申請貸款。

歐洲投資銀行表示，其對長期投資的關注代表著要與「巴黎氣候協定」保持一致。該協定旨在透過減少溫室氣體的排放，將全球溫室氣體減量達1990年水準。

歐洲投資銀行稱，「這種轉變將是意義深遠。需要團結一致以確保支持潛在的弱勢群體或地區」。

該組織表示，將設立能源轉型基金，以支持幫助歐盟成員國轉型至更乾淨經濟的計畫。歐洲投資銀行以往資助化石燃料計畫，包括Trans Adriatic的天然氣管線和賽普勒斯的石油儲存設施。

由於金融機構消減高碳計畫投資的壓力與日俱增，對化石燃料提供貸款的打擊也隨之而來。

上個月，80家民間社會組織和學者致信歐洲投資銀行，呼籲停止對化石燃料的計畫提供資金，該組織2018年就提供24億歐元資金在化石燃料項目上。

英國去年也因對化石燃料項目的支持增加至11倍，達到近20億英鎊而飽受批評; 同時為可再生能源開發商提供的資金下降。