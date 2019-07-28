親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「吃屎哥」單挑館長使九陰白骨爪 反遭鞭腿KO認輸

法宣布開徵數位稅 美將反擊

2019-07-28 00:15聯合報 華盛頓記者張加／廿六日電

法國宣布開徵數位服務稅，美國總統川普(右)推文稱法國總統馬克宏(左)此舉「愚蠢」...
法國宣布開徵數位服務稅，美國總統川普(右)推文稱法國總統馬克宏(左)此舉「愚蠢」。（美聯社）
分享

對於法國宣布開徵數位服務稅，美國總統川普相當不滿，推文稱法國總統馬克宏此舉「愚蠢」，又對媒體說法國做了錯誤的事，美國將採取「對等」措施，並威脅可能對法國葡萄酒徵稅。

白宮廿六日發布聲明指出，美國對於法國決定課徵數位稅感到非常失望；川普政府不會容忍歧視美企的行為，貿易代表已依據「三○一條款」對法國數位稅展開調查。

白宮副發言人迪爾（Judd Deere）透過聲明表示，美國對於法國決定採取數位稅措施，損害美國企業與勞工的利益，感到非常失望；法國的片面措施，似乎是針對為美國經濟服務的創新科技公司。

川普廿六日先透過推文表示，法國對美國科技公司徵收數位稅，若任何人要對他們課稅，也應該是由他們的國家美國來做；美國很快會對馬克宏的「愚蠢」行為，採取實質性的對等行動。「我向來都說，美國葡萄酒比法國葡萄酒好喝！」

之後川普在白宮一場活動提及，法國對美國公司徵稅，是錯誤的事情，他們不該這麼做；他說，已與馬克宏通話，兩人關係很好，但法國不該這麼做；「我告訴他們不要這麼做，因為如果你這麼做，我將要對你的葡萄酒徵稅。」

但媒體追問細節時，川普又說，很快會宣布所謂的對等稅，可能是針對葡萄酒，但也可能是其它產品。

法國葡萄酒川普馬克宏白宮
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

Fed利率決策 掌握五看點

2019-07-28 00:28

WTO開發中國家名單 川普要求剔除中國

2019-07-28 00:00

小7進軍印度 挑戰雜貨店

2019-07-28 00:31

消費大廠 搶攻護膚品牌

2019-07-28 00:31

無印良品極簡風…獲利失靈

2019-07-28 00:31

貿易衝突再出招 美推動取消陸開發中國家地位

2019-07-28 00:10

白宮不干預貨幣 市場仍憂慮

2019-07-27 23:30

川普怒了 祭301查法國數位稅

2019-07-27 23:30

南非信評展望 惠譽降至負向

2019-07-27 23:30

最愛的銀行股是它！巴菲特增持美銀股票 價值290億美元

2019-07-27 22:08

美股3疑慮浮現 年尾倒栽蔥走勢是否重演？

2019-07-27 18:35

Fed下周開會 5大重點一舉囊括

2019-07-27 17:17

Equifax遭駭消費者6點保權益 什麼都不做兩頭空

2019-07-27 14:22

Equifax洩1.4億人個資 受害者最多賠2萬美元

2019-07-27 14:21

7月22日~7月26日 過去一周市場回顧

2019-07-27 13:30

不滿法徵數位稅 美嗆將採對等措施

2019-07-27 13:16

經濟學家：白宮討論干預貨幣 已令人擔憂

2019-07-27 13:14

弱化美元？美官員：川普決定不干預匯市

2019-07-27 13:05

川普決定不干預貨幣市場 經濟學家：光討論就嚇人

2019-07-27 11:57

日7-11告別24小時營業？ 123間店長連署嘆：會搞出人命

2019-07-27 11:44

日韓貿易戰難解 南韓議員擬組團訪日

2019-07-27 11:14

食物還沒進超市 英國先浪費掉40億元

2019-07-27 10:53

美經濟成長減速 聯準會降息理由更充足

2019-07-27 10:43

報復法國從葡萄酒下手？ 川普酸：美國酒比較好喝！

2019-07-27 09:14

無視川普威脅 法國仍將課徵數位稅

2019-07-27 06:51

美反托拉斯當局批准 T-Mobile與史普陵特合併

2019-07-27 03:31

法國課徵數位稅 川普批「愚蠢」、祭301調查

2019-07-27 03:29

星巴克上季財報亮眼 上修全年獲利展望

2019-07-27 01:26

澳洲監管科技大咖 將設反壟斷辦公室

2019-07-27 01:26

伊朗試射飛彈 國際油價走揚

2019-07-27 01:26

亞馬遜上季獲利 不如預期

2019-07-27 01:26

Google廣告助攻 字母上季財報靚

2019-07-27 01:26

日「白色名單」擬剔除韓…下周揭曉

2019-07-26 23:34

亞企砍資本支出 拖累區域復甦

2019-07-26 23:26

影／除蜂窩利器！無人機加裝火焰噴射器 可噴7公尺火焰

2019-07-25 15:10

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18
看更多

熱門文章

大賺！舊貨店挖到一幅「泛黃裸女圖」 鑑定後…價值600萬

2019-07-27 09:48

男子挖到2公斤黃金值345萬 外傳這裡還有226萬噸

2019-07-27 14:36

4乾爹包養月賺8萬 辣媽曝「挑男人」秘訣

2019-07-27 11:40

英女王接見新首相 背後這台意外成焦點

2019-07-27 12:01

甜美女星年少靠賣「原味內褲」維生 悲慘際遇驚嚇來賓

2019-07-27 17:39

日7-11告別24小時營業？ 123間店長連署嘆：會搞出人命

2019-07-27 11:44

想和6公尺高「泡泡山」合照 男子不慎跌入身亡

2019-07-27 09:40

開房間被洗窗工人看光光 情侶性趣全失提告

2019-07-27 14:19

獨居女家中堆滿雜物 警方清理竟挖出鹽漬老母屍體

2019-07-27 11:40

垃圾遊程很好玩？這個旅遊大國 狂撈大把觀光財

2019-07-27 10:00

影／研究示警！阿拉斯加水下冰河 融速比預期快百倍

2019-07-27 16:44

美股3疑慮浮現 年尾倒栽蔥走勢是否重演？

2019-07-27 18:35

在美國製造就沒事！ 川普拒絕豁免Apple桌電關稅

2019-07-27 10:27

看衰美中貿易協議 川普：北京恐欲拖到2020選後

2019-07-27 10:25

水上樂園戲水後感染罕病 男遭食腦變形蟲入侵死亡

2019-07-27 10:05

京都動畫縱火案剛過！屁孩拿瓦斯槍朝人噴火 日網友群起憤怒

2019-07-27 11:40

Fed下周開會 5大重點一舉囊括

2019-07-27 17:17

天然氣在加州變過街老鼠 業者對抗

2019-07-27 11:24

墨西哥海灘湧現這種不速之客 重創當地觀光業

2019-07-27 23:19

川普決定不干預貨幣市場 經濟學家：光討論就嚇人

2019-07-27 11:57

最愛的銀行股是它！巴菲特增持美銀股票 價值290億美元

2019-07-27 22:08

通訊錄名流從A排到Z 這個人坐牢讓很多VIP緊張

2019-07-27 22:36

傳土耳其駁回居留申請 維吾爾難民恐遭遣返中國

2019-07-27 08:12

川普雙喜臨門 搞定美墨邊境預算與瓜國讓步

2019-07-27 21:29

愛爾蘭外長批強生 「想讓英國和歐盟爆衝突」

2019-07-27 12:16

日韓貿易戰難解 南韓議員擬組團訪日

2019-07-27 11:14

電視新聞剩老人在看？ 英年輕人平均每天只看2分鐘

2019-07-27 13:55

報復法國從葡萄酒下手？ 川普酸：美國酒比較好喝！

2019-07-27 09:14

無視川普威脅 法國仍將課徵數位稅

2019-07-27 06:51

食物還沒進超市 英國先浪費掉40億元

2019-07-27 10:53

地中海難民翻船慘劇 尋獲62具遺體

2019-07-27 16:30

強生就任英相首度與川普通話 放眼重大貿易協定

2019-07-27 09:03

9名船員獲釋 印度促伊朗放芮雅號油輪另3人

2019-07-27 16:39

美最高院裁定准挪國防經費築牆 川普稱重大勝利

2019-07-27 17:50

民主黨重要金主 放棄白登改投賀錦麗

2019-07-27 14:50

賴在WTO開發中陣營不走？ 中國：發展並不平均

2019-07-27 14:08

菲律賓連兩次規模5以上地震 至少5死、19傷

2019-07-27 10:10

地中海船難 歐盟協助搜救盼防止悲劇擴大

2019-07-27 08:36

美經濟成長減速 聯準會降息理由更充足

2019-07-27 10:43

WTO開發中國家名單 川普要求剔除中國

2019-07-28 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top