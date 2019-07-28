法宣布開徵數位稅 美將反擊

2019-07-28 00:15 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／廿六日電



法國宣布開徵數位服務稅，美國總統川普(右)推文稱法國總統馬克宏(左)此舉「愚蠢」。（美聯社） 分享 facebook

對於法國宣布開徵數位服務稅，美國總統川普相當不滿，推文稱法國總統馬克宏此舉「愚蠢」，又對媒體說法國做了錯誤的事，美國將採取「對等」措施，並威脅可能對法國葡萄酒徵稅。

白宮廿六日發布聲明指出，美國對於法國決定課徵數位稅感到非常失望；川普政府不會容忍歧視美企的行為，貿易代表已依據「三○一條款」對法國數位稅展開調查。

白宮副發言人迪爾（Judd Deere）透過聲明表示，美國對於法國決定採取數位稅措施，損害美國企業與勞工的利益，感到非常失望；法國的片面措施，似乎是針對為美國經濟服務的創新科技公司。

川普廿六日先透過推文表示，法國對美國科技公司徵收數位稅，若任何人要對他們課稅，也應該是由他們的國家美國來做；美國很快會對馬克宏的「愚蠢」行為，採取實質性的對等行動。「我向來都說，美國葡萄酒比法國葡萄酒好喝！」

之後川普在白宮一場活動提及，法國對美國公司徵稅，是錯誤的事情，他們不該這麼做；他說，已與馬克宏通話，兩人關係很好，但法國不該這麼做；「我告訴他們不要這麼做，因為如果你這麼做，我將要對你的葡萄酒徵稅。」

但媒體追問細節時，川普又說，很快會宣布所謂的對等稅，可能是針對葡萄酒，但也可能是其它產品。