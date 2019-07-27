最愛的銀行股是它！巴菲特增持美銀股票 價值290億美元

2019-07-27 22:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



「股神」巴菲特。 路透 分享 facebook 「股神」巴菲特最鍾愛的銀行股非美國銀行（BoA）莫屬，最新資料顯示，波克夏公司的美銀持股市值已經超過290億美元。

巴菲特旗下波克夏公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，波克夏截至17日在美銀的持股達9.5億股，占美銀在外流通股數逾10%。波克夏3月底在美銀持股為8.96億股，占在外流通股數的9.6%。

彭博資訊報導，巴菲特曾表示，希望持股比重不超過投資標的股本的10%。

根據FactSet統計，最新持股資料進一步鞏固了波克夏身為美銀最大股東的地位，第二大股東美國先鋒集團（Vanguard）的持股比重約6.4%。

美銀股價26日收漲1.47%至10個月高點，以此計算，巴菲特手中的美銀持股值價值估計為293億美元，遠超過波克夏在銀行領域的第二大標的—富國銀行。波克夏在富國銀行持股近4.1億股，持股價值現約201.8億美元。

波克夏表示：「根據美國銀行最近公布的在外流通普通股數，波克夏的持股比重超過10%是由於美銀實施庫藏股。」美銀最近提交的10-Q季報顯示，截至4月25日在外流通股數為95.1億股，但美銀表示，已在第2季買回市值65億美元的股票。