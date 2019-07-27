台印AI科研中心掛牌成立 加強科技交流

2019-07-27 20:37 中央社 新德里27日專電



在科技部次長許有進及駐印度代表田中光見證下，台灣印度人工智慧海外科研中心今天在印度理工學院羅帕爾分校掛牌成立，許有進期許中心設立後，台印合作能加深加廣。

科技部次長許有進率團上午到印度理工學院羅帕爾分校（IIT Ropar）出席由中正大學與IIT羅帕爾分校合作建制的台灣印度人工智慧（AI）海外科研中心掛牌儀式，推動台印間人工智慧合作交流，共推國家型科技計畫，研發產業關鍵技術，深化雙邊合作關係。

許有進在致詞時表示，這是台、印大專院校間在AI領域建立的首個合作關係，是項里程碑，希望未來可成為台印在AI合作領域上的最佳平台。雙方更可在AI、太空科技、微電子等多個科技領域深化合作，並以各自強項互通有無，透過軟體、硬體互補共創雙贏。

他指出，台灣與印度的合作不光是在科技領域，希望也在人文社會科學領域加強合作；因此，科技部昨天與印度社會科學研究委員會（ICSSR）簽署人文社會科學合作備忘錄，強化雙邊人社科的合作。

駐印度代表田中光說，台印在科技領域已進行學術研究合作及交換學生，他很高興今天看到台印人工智慧海外研究中心成立，強化台印在AI領域的合作。

IIT羅帕爾分校校長達斯（Ranjan Das）致詞時提到台灣這樣一個小島，竟有這樣的高科技發展，在太空、電子等多個產業發展先進技術，值得印度學習；他並勉勵師生到台灣進行學術研究並參與交換學生計畫。

在科技部支持下，由中正大學與IIT羅帕爾分校合作的台灣印度人工智慧海外科研中心，由台灣出資30萬美元，印度出資5萬美元；但印方今天說，將盡快逐步增加資金到30萬美元。

此外，中正大學研發長黃士銘今天也報告台灣印度人工智慧海外科研中心現階段目標及未來發展展望。

黃士銘說，在科研中心成立後，透過產學合作，將有效吸引更多優秀印度學生赴台就讀，且透過建教合作，讓這些學生將來可以赴參加中心計畫的台、印企業先實習，畢業後甚至可成為這些企業的正式員工。

此外，他指出，透過這個科研中心的成立，將設立AI與金融科技創新技術研究實驗室、創新創業中心及國際學位學程，促進跨國專題合作、跨國研究計畫、跨國短期實習計畫、師生互訪、主動媒合台灣與印度師生供需、提供雙向技術輔導等，有效提升台印雙邊研究能量及培育台印AI產業所需人才。