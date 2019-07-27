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美股3疑慮浮現 年尾倒栽蔥走勢是否重演？

2019-07-27 18:35經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

今年來美國股市表現很壯觀，年初迄今漲幅為20年來最大。但居高思危的警告聲也開始不絕於耳。

截至7月26日收盤為止，美股標普500指數今年來大漲將近21%，根據Dow Jones Market Data是1997年來同時期最大漲幅。同時，那斯達克綜合指數漲勢更猛，年初迄今漲幅達25.5%。道瓊工業指數表現也不差，今年來大漲16.5%。

不過，標普500指數目前的價位已穩穩高於多位市場策略師預期的年終目標，這讓分析師和投資人對年底前的美股展望更謹慎看待，畢竟三大顧慮已浮現，包括股價已高、政策不明以及海外經濟疲弱，令人質疑美股這波凌厲的漲勢能維持多久。

Nuveen首席策略師暨資深基金經理人博多爾（Bob Doll）對MarketWatch表示，他估計今年標普500指數的天花板在2,950點，但現已高於這個價位了，下半年大盤將「不進則退」。標普500指數26日漲0.7%，收在3,025.86點。

博多爾說：「本益比已從13升到17.4，而明年盈餘預測仍太高。」他指出，價位已高加上盈餘未來下修，將使美股下半年遭遇逆風。他並揣測，聯準會（Fed）政策也可能變得比市場預期鷹派，除非發生更嚴重的經濟下滑，就另當別論。

此外，美國第2季國內生產毛額（GDP）成長率趨緩至2.1%，仍堪稱穩健，但海外經濟減速幅度更大，未來可能波及美國市場。JonesTrading首席市場策略師歐洛克（Mike ORourke）就指出，歐洲經濟展望「每況愈下」，且「主要經濟體的採購經理人指數（PMI）今年來一直位於、或接近衰退水準」 。

美國經濟尚未受歐洲經濟減弱衝擊，但海外成長減速可能導致美元對其他主要貨幣升值，進而對美股產生負面影響。

Globalt Investments資深基金經理人馬丁（Tom Martin）說：「美元強勢不利股市，但市場似乎讓企業盈餘報告過關了。他們現在聚焦恆定匯率更甚於美元，這可能適用一陣子，等到覺得美元會變成揮之不去的問題，市場就會調整。」

話雖如此，只因股市1月至7月漲幅已大，不表示就不會續漲。2013年標普500指數全年漲29.6%，假設今年表現同樣耀眼，年底前可能還有7.4%的上漲空間。

多頭人士另指出，去年年尾美股回檔整理幅度接近20%，造成標普500指數2018全年跌6.2%，也造成今年美股漲幅被誇大了。

Fisher Investments研究部資深副總裁安德森（Aaron Anderson）說：「年初迄今的走勢很強，但若以更長期觀點來看，過去18個月來美股變化不大。」他指出，跟2018年相比，美股表現平平，小型股甚至遠低於前波顛峰，而今年走勢強並未反映市場樂觀過度，因此美股「續漲空間仍大」。

展望未來數周，Fed利率政策將左右美股走勢。一般預料Fed 31日結束兩天貨幣政策會議時，將宣布降息0.25個百分點。投資人將緊盯Fed會後聲明及主席鮑爾記者會發言，據此研判未來降息步調。目前市場預期今年將降息兩、三次，明年再降兩次。Fed是會強化或淡化市場預期，將是未來數周市場氣氛的一大決定性因素。

美股今年來漲勢如虹，但會不會重演去年年尾盤勢急轉直下的情況，令投資人關切。美聯社
美股今年來漲勢如虹，但會不會重演去年年尾盤勢急轉直下的情況，令投資人關切。美聯社
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