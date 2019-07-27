Fed下周開會 5大重點一舉囊括

2019-07-27 17:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）貨幣決策會議下周登場，經濟學家普遍認定降息0.25個百分點已成定局，這將是Fed十年來首次調降基準利率。

既然降息似乎勢在必行，眾人關注焦點將轉向未來：Fed主席鮑爾與其同僚如何描述接下來的打算？決策官員的語調是否轉偏鷹派，表示利率「降一次即止」？還是敞開秋季進一步降息之門？或者，他們會高唱鴿調，一口氣降息0.5個百分點？

負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）訂於下周二和周三集會，並於美東時間31日下午2時（台北時間8月1日凌晨）公布政策決定，半小時後由鮑爾舉行記者會做進一步說明。

財經新聞網站MarketWatch指出，當Fed宣布貨幣決策時，經濟學家將密切關注下列五個重點：

1. 降息幅度多大？

多數經濟學家預期Fed將降息0.25個百分點（1碼）。瑞銀（UBS）首席美國經濟學家卡本特則預期會降2碼，因為採取大動作、預防性降息策略有其優點。

2. 經濟展望信心多強？

FOMC會後聲明第一段常概述過去六周經濟表現，這部分往往與市場看法相仿，常被略過。但這次經濟學家將仔細觀察Fed對近來經濟數據的看法有多樂觀或悲觀。卡本特說：「若他們勾勒出某種晦暗前景，那意味傾向更進一步（降息）」。

3. 對未來行動的論述框架為何？

多位經濟學家認為，Fed不至於預先承諾9月會再降息。Jefferies貨幣市場經濟學家席蒙斯說，Fed進可攻、退可守的做法是表示暫時降1碼，畢竟未來隨時可再降，這比先告訴市場計劃降息、日後卻又作罷來得妥當。

德意志銀行首席美國經濟學家魯澤提推測，鮑爾會把這次行動定位成「預防式降息」，防範經濟減緩幅度比預期大。他認為，FOMC若採取這種論述框架，意味「未來數月將維持偏寬鬆」立場；但若日後經濟亂流消散且數據好轉，9月就會避免再降息。

4. 縮表計畫提前喊停？

另一觀察重點是Fed縮減資產負債表（簡稱「縮表」）計畫是否有變化，經濟學家對此看法分歧。「縮表」是Fed縮減超寬鬆貨幣政策的一種形式，這項計畫已預定在9月終止。但一些經濟學家認為Fed可能提前喊停，讓目前轉趨寬鬆的貨幣政策更一致。其他經濟學家則認為，Fed可能希望維持現狀。

5. 任何異議？