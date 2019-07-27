Equifax遭駭消費者6點保權益 什麼都不做兩頭空

2019-07-27 14:22 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合26日電



Equifax信評公司資料遭駭，美國有1億4700萬人受到影響；由於大批姓名、地址、生日和社會安全號碼外洩，遭到身分盜竊的風險可能持久難消；如果退出Equifax的和解協議，代表未來可自行控告該公司；如果什麼都不做，可能落得兩頭空，既拿不到賠款，也喪失控告的權利。

1.我是否受到影響？

Equifax Data Breach Settlement網站有個簡易工具，讓人查核自己的資料是否受到影響。

2.如何獲得賠償？

資料受影響的人，可申請10年免費信用監督，已有這種服務的人可申請賠償125元。你可選擇在申請獲法庭核准後，把賠償支票或銷債卡寄到家裡。

3.如身分遭到盜竊該怎麼辦？

根據和解協議，你可獲得七年「免費身分重建服務」。如發現個人資料遭到濫用，可向聯邦貿易委員會的和解主管求助。

4.我是否應選擇退出和解協議？

選擇退出和解協議表示你不放棄控告Equifax的權利，可以自行對它提出告訴。

能證明自己損失超過125元的人，如因此遭到身分盜竊等問題，可為應付這些問題花的時間申請賠償，每小時賠償25元；這種損害最高賠償2萬元。

如個人受到的損害超過2萬元，不妨找律師研究另外提出告訴。但是，你必須先選擇退出集體和解協議。

5.如何退出和解協議？

你可以在11月19日截止前發出「要求排除」信函；這表示你保留自行控告Equifax的權利。

6.什麼都不做會怎樣？

如果你什麼都不做，等於放棄日後控告Equifax的權利，也放棄獲得125元賠償或免費信用監督。

選擇退出和解協議的期限在11月19日截止，根據和解協議申請賠償的期限則在明年1月22日截止。