Equifax洩1.4億人個資 受害者最多賠2萬美元

2019-07-27 14:21 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合26日電



Equifax信評公司2017年遭駭，聯邦貿易委員會裁定對它罰款7億元，其中4億2500萬元將直接賠償給資料外洩的1億4700萬名美國人；根據受害情況，當事人最多可以拿到2萬元。

要知道自己能否獲得賠償，先要確定你是否因此有社會安全號碼、出生日期、地址等個人資料流出去。

這一步相當簡單，只要在Equifax data breach settlement網站輸入姓氏和社安號碼最後六個數字，網站就會顯示你的個人資料是否受到影響。

資料受影響的人可向Equifax專門設立的網站申請賠償和提供支持文件。

想郵寄提出申請的人，可在這個網站下載和列印表格，填好，並附上任何支持文件，寄到

Equifax Data Breach Settlement Administrator

c/o JND Legal Administration

P.O. Box 91318

Seattle, WA 98111-9418

受害者可以免費獲得10年信用監督 (credit monitorng)。如你已有這種服務，可申請最多125元的賠償。實際賠償金額將視有多少人申請賠償而定，因為這部分的總賠償金額為3100萬元。

接著，如你因此必須清理信用受到到損害，你可以申請賠償為此花的時間。Equifax會為每小時付25元，最多賠償20小時，也就是最多付500元。這部分賠償總額也限制為3100萬元，因此實際賠償金額也得看情況。

如申請賠償不超過10小時，必須描述你曾採取哪些行動，以及做這些事所花的時間；申請賠償超過10小時，除了描述你做了哪些事情，也必須提供文件顯示你遭到身分盜竊、詐欺，或資料遭到濫用的其他情事。

最後，如因此花錢消災或遭到損失，可獲得最高2萬元的賠償。這包括帳戶出現未經許可的開支因此遭受的損失、凍結信用報告或解凍的費用、信用監督費用、付給會計師或律師等專業人員的費用，或是公證費、寄送文件費用和郵資、油錢和電話費等開支。

可獲得現金賠償的人，在提出申請時可選擇拿支票或銷帳卡。等申請通過法庭最後核准，東西會寄到你的郵遞地址。

申請期限在明年1月22日截止，而任何賠償最快在1月23日開始寄出。

受害者也可以選擇採取其他法律行動，放棄這項賠償。