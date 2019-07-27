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日7-11告別24小時營業？ 123間店長連署嘆：會搞出人命

2019-07-27 11:44香港01 記者歐敬洛／報導

日本放送協會（NHK）5月收到一封連署信。信件聯署來自123間日本7-11便利商店店長，他們希望社會能正視便利商店陷入嚴重人手不足的問題，勉強24小時通宵營業會「搞出人命」。

日本因陷入人口老化以及生育率下降問題，造成慢性勞動力不足，便利商店已無法支撐24小時營業。今天的議題就是從日本7-11，看一個長期困擾日本的社會問題。

24小時營業的便利商店在今天的日本，意義似乎愈來愈少。（Getty Images...
24小時營業的便利商店在今天的日本，意義似乎愈來愈少。（Getty Images）
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6月26日，日本7-11集團表示，將就分店縮短經營時間實驗。實驗結束後將交由加盟店決定，是否繼續維持非24小時經營。這意味未來7-11分店可因應實際需要，選擇全日24小時或有限時間營業。

7-11是日本最大便利商店集團，以一年365日24小時無休著稱，它取消24小時營業的意義重大。

從2月東大阪事件開始

事件要從2019年初，發生的「東大阪7-11違約金事件」說起。2月東大阪市一間7-11獨自更改營業時間，從24小時經營縮短至清晨6時營業至凌晨1時，遭7-11總部以違反加盟合約為由罰款1700萬日圓（約486萬新台幣）。

但經媒體採訪下，發現原來東大阪的店長有大有苦衷：57歲的店長過去與妻子一同經營便利商店，但因她病逝，加上4名長期兼職的員工一同辭職，人手嚴重不足。店長一人已需從清晨5時一直工作至深夜2時才下班，以至心力交瘁。他在難以支撐的情況下，只好縮短營業時間。

事件在日本社會引起廣泛討論，7-11總部迫於強大輿論壓力，撤回對東大阪7-11分店追加違約金的要求，並承諾容許部分店舖縮短營業時間，實驗非24小時營業的效益。

堅持24小時經營不再實際

實際除東大阪的案件外，日本不少便利商店都面臨同樣困境。在5月7-11加盟店寄給NHK的聯署信中，大部份均表示通宵經營的重擔，壓在店主身上。其中一名同樣在大阪經營的店主，表示自己一星期7天要通宵上班，雖曾遭勞基局（勞動基準監督署）警告，但因招聘不到人手，只能硬著頭皮繼續違規。更有店主表示「慢性的人手不足，令人無法支持下去，再繼續就要搞出人命。」

日本經濟大學西村尚純教授表示，便利商店業界過去40年來以24小時營業、大量開店、搶佔地區主導權的經營體制需要改變：「在人口減少、勞動力不足下，愈來愈難招聘人手。而在今天需要通宵營業便利商店的顧客已逐漸減少，加上社會環境變遷，如此的經營系統已快『崩潰』。」

便利商店之所以會全日營業，除為方便晚上出來或是因工作需要以致深夜仍未回家的人，亦有助社區的「保安」作用。半夜仍有便利商店營業是社區「有人活動」的證明，可讓居民在緊急情況時求救或前往避難。

不過隨著通宵工種減少、保安設備增加，便利商店全日開店的必要性已大減。一些支持停止通宵營業的店長表示，每天半夜前來光顧的人，平均不足10人，不開店並不影響營銷數字。

日本老齡少子化令社會陷入慢性勞動力不足，至今已差不多到達極限。（Getty Im...
日本老齡少子化令社會陷入慢性勞動力不足，至今已差不多到達極限。（Getty Images）
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行業老齡化嚴重

7-11便利商店事件僅是冰山一角，因勞動力減少而響起警訊的行業還有很多。根據國土交通省統計，截至2016年全國所有行業「打工仔」平均年齡為45.3歲，其中建造業從業員平均年齡達47.4歲，有逾三成員工55歲以上，29歲以下的員工不足一成；而計程車業平均年齡更是高達59歲，從業員老齡化嚴重。

這種情況帶來的問題，除了業務效率下降、收益減少外，就是發生交通意外。2019年4月神戶市一架巴士衝燈撞向橫過馬路的人，造成兩死5傷，64歲的巴士司機承認當時可能「踩錯踏板」，失控衝燈撞向行人。

日本政府面對勞動力不足，2018年12月通過名為「外國人才擴大法」的入國管理法修正案，放寬輸入外勞。新法案不再限定需要「高質素人才」，擴大包括飲食業、建造業、酒店業等一般行業，解決基層勞動力不足問題。

新修正案有意取代過去的「外國人實習生」計劃，過去日本以提供職業培訓之名，引入外勞工作。但因薪金太低、工作環境惡劣不時造成問題，6月NHK才收到另一封來自越南實習生的求助信件，稱他們正遭受日本工廠威脅，每月加班超過180小時。就在節目播出前，其中一名求救的實習生疑因過勞造成腦出血，至今昏迷不醒。

新外國人才擴大法規定招請的外勞必需與日本人同工同酬，但實際即使是日本人，工作環境亦似乎不一定是理想。政府推出純為吸引外勞前來日本，可能只是增加「奴隸」，恐怕會為社會埋下炸彈，在未來爆發。

延伸閱讀：

【日本血汗工場】越南外勞向NHK求救　節目播出前中風昏迷不醒

日本7-11晚上關門事件有突破　總部提出更換可縮減營業時間的合約

文章授權轉載自《香港01》

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