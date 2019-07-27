食物還沒進超市 英國先浪費掉40億元

2019-07-27 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



根據一項凸顯英國浪費問題的研究，送往超市販售的食物，在離開農場之前，每年有超過10億英鎊（近台幣40億元）的農產品被丟棄或拿來做飼料餵動物。

衛報報導，根據鼓吹減少浪費的組織Wrap的新報告，因不符品質標準、浮動需求，以及在儲藏或包裝時出問題而被零售商拒絕，都是造成初級生產過程中浪費達360萬噸的原因，比零售商丟棄的食物量多出逾九倍。

這個數字包括200噸多出來但可食用的食物，它們不會被送到零售商或其他有意購買的顧客處，而是運去餵牲畜或分給慈善機構。其餘的則被倒回田裡、拿來堆肥，或用以生產能源。

Wrap董事馬達克斯說，該組織的詳盡研究可協助指認浪費發生的關鍵，協助產業解決問題。

根據新研究，甜菜最可能被丟棄，每年浪費達34萬7000噸。但在2017年，家禽類肉品的浪費金額最高，達8500萬英鎊。

馬達克斯說：「透過推廣，有很大機會可減少多出和浪費的數量。我們正專注於此。我們想增加分配多餘食物。」

他說，已設立一個網絡，連結農民和小型生產商，以便為多餘食物找到新去處，包括慈善機構在內。Wrap也與農民和零售商合作，調整規範品質標準的準則，根據農民的說法，那是造成浪費的主因之一。

英國種植協會執行長沃德表示，理解會侵蝕農民獲利的浪費到達何種程度，就是向前邁進一步。他說：「隨著食物生產體系的永續性受到愈來愈嚴謹的審視，在供應鏈的每個環節都減少浪費，是愈來愈重要的優先事項。」

英國每年浪費掉200億英鎊的食物，大型超市和製造商已簽署協議承諾努力改善，2030年前使「農地到餐桌」（farm to fork）這個過程中的浪費減半。