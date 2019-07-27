親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

苦苓問私菸案關鍵五人 怒嗆蔡英文「不用選了」

「垃圾」行程很好玩？這個旅遊大國 狂撈大把觀光財

在美國製造就沒事！川普拒絕豁免Apple桌電關稅

2019-07-27 10:27聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

【編譯胡夢瑋／綜合報導】川普26日推文表示，蘋果公司新Mac Pro的中國大陸製零件無法獲得關稅豁免。他表示，在美國製造，就不會有關稅。

美國擬對總值超過3000億美元的中國商品加徵25%關稅，加徵範圍包括筆記型電腦、電玩主機、電池等。科技公司表示，加徵關稅將影響消費者，並且傷害業者獲利能力。

不過，川普上個月在大阪20國集團（G20）高峰會與中國國家主席習近平見面後，同意延後對3000億中國商品加徵關稅。

但科技公司仍然擔心加徵關稅一事會被川普當作制衡中國的籌碼。因此，許多科技大廠，包括蘋果、戴爾、惠普、英特爾、微軟、索尼、任天堂等致函川普，要求他們的產品能豁免關稅。

蘋果申請關稅豁免時並未明確列出Mac Pro，不過清單中的零件可能用在新Mac Pro裡。先前報導指出，新Mac Pro將移到中國組裝。

蘋果在聲明中表示，最後組裝只是製造中的一個環節。就像其他產品一樣，新Mac Pro在加州設計，零件來自數個國家，包括美國。意指組裝環節不能歸類為中國商品，進而對其加徵關稅。

蘋果發言人表示，蘋果花費6000萬美元與9000個美國供應商合作，製造了幾十萬個工作機會。

蘋果曾經承諾在德州奧斯丁園區投資一億美元，之前的Mac Pro型號都在此組裝。不過，目前仍不清楚該園區是否會在組裝作業移到中國後受到影響，又或組裝早已移至國外。

川普26日推文重申他徵收關稅的決心，但承諾會與蘋果共同找到可行方法。

川普拒絕蘋果在中國生產的新Mac Pro零件豁免關稅。美聯社
川普拒絕蘋果在中國生產的新Mac Pro零件豁免關稅。美聯社
分享

川普G20習近平
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

報復法國從葡萄酒下手？ 川普酸：美國酒比較好喝！

2019-07-27 09:14

無視川普威脅 法國仍將課徵數位稅

2019-07-27 06:51

川普打臉馬克宏科技稅計畫 揚言採取報復

2019-07-27 03:40

美反托拉斯當局批准 T-Mobile與史普陵特合併

2019-07-27 03:31

法國課徵數位稅 川普批「愚蠢」、祭301調查

2019-07-27 03:29

星巴克上季財報亮眼 上修全年獲利展望

2019-07-27 01:26

澳洲監管科技大咖 將設反壟斷辦公室

2019-07-27 01:26

伊朗試射飛彈 國際油價走揚

2019-07-27 01:26

亞馬遜上季獲利 不如預期

2019-07-27 01:26

美上季GDP增2.1% 優於預期

2019-07-27 01:26

Google廣告助攻 字母上季財報靚

2019-07-27 01:26

日「白色名單」擬剔除韓…下周揭曉

2019-07-26 23:34

亞企砍資本支出 拖累區域復甦

2019-07-26 23:26

減塑省開支 Trader Joe`s再降價回饋消費者

2019-07-26 15:33

福斯上季營業利益勁揚30%

2019-07-26 02:00

軟銀新願景基金籌資 找上我保險業

2019-07-26 02:00

賽靈思、意法半導體 下修財測

2019-07-26 02:00

蘋果下半年新機備料 衝7,500萬支

2019-07-26 02:00

臉書Q2營收增28% 優於預期

2019-07-26 02:00

分析師：特斯拉成長題材近尾聲

2019-07-26 02:00

特斯拉高層請辭 財報難看

2019-07-26 02:00

南韓Q2經濟 擺脫衰退厄運

2019-07-25 23:49

政府強監管科技大咖 股民別輕忽

2019-07-25 23:42

歐洲央行為降息、QE鋪路

2019-07-25 23:39

南韓科技廠 憂被踢出日本「白色清單」

2019-07-25 23:38

ECB總裁任期剩三個月 德拉基出手要快一點…

2019-07-25 23:34

影／除蜂窩利器！無人機加裝火焰噴射器 可噴7公尺火焰

2019-07-25 15:10

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

萬人衝51區找外星人 這次挑戰水怪 當地人：他們將步入險境

2019-07-26 11:00

天價！美國超火辣名媛破億人追蹤 「PO」一張照片賺4千萬

2019-07-26 20:38

中年遭裁員戶頭剩1200元 意外爽中上億頭彩

2019-07-26 10:28

影／機場驚魂！2歲娃爬上行李輸送帶被運走 媽來不及救

2019-07-26 17:00

影／法國挖出巨型恐龍大腿骨 這點讓古生物學家吃驚

2019-07-26 14:17

瑞士防冰山遭高溫融化 居民自發用毯子全部蓋住

2019-07-26 14:54

川普威脅 不再承認中國在WTO特殊地位

2019-07-27 05:06

中金報告：中美貿易戰打掉中國200萬個工作

2019-07-26 16:03

庫德洛看衰美中復談：不預期有大協議 川普不想美元貶

2019-07-26 23:21

京阿尼縱火犯恢復意識 傷重仍無法逮捕

2019-07-26 13:58

美聯邦重啟執行死刑違背國際趨勢 已有106國廢死　

2019-07-26 11:39

重談英國脫歐協議？歐盟斷然拒絕新首相

2019-07-26 14:35

新英相要重談脫歐協議 歐盟不甩

2019-07-26 10:47

好心被雷親！店員偷將懷孕客人飲料去酒精挨轟

2019-07-26 13:02

美女小提琴家驚爆15歲遭寇蒂斯音樂院教授性侵

2019-07-26 11:10

日「白色名單」擬剔除韓…下周揭曉

2019-07-26 23:34

紐約8天3個自行車騎士死亡 市府砸17.5億改善安全

2019-07-26 21:47

金山人口販賣 半數被迫當性奴 23%受害人未成年

2019-07-26 15:37

水壺塑膠環卡住「舌頭發黑」 6歲童緊急手術險喪命

2019-07-26 11:44

原型為出過寫真集的人氣猩猩 臂彎抱枕推「強壯胸肌」

2019-07-26 21:49

不含動物成分的人造蛋強勢登場 問鼎植物食品市場

2019-07-27 00:15

路透：瑞氏礦業巨擘嘉能可 在台開設銅精礦混合廠

2019-07-26 20:39

土耳其出兵敘北箭在弦上 目標摧毀恐怖走廊

2019-07-26 18:57

中美貿易談判前 傳陸批准免關稅購美國豬肉、玉米

2019-07-26 11:16

法國課徵數位稅 川普批「愚蠢」、祭301調查

2019-07-27 03:29

MacPro轉大陸生產 蘋果已申請豁免零件關稅

2019-07-26 12:40

百合颱風來添亂 日本部分煙火慶典泡湯

2019-07-26 19:00

川普：蘋果在中國製造的Mac Pro零件 無法獲關稅豁免

2019-07-26 23:19

想和6公尺高「泡泡山」合照 男子不慎跌入身亡

2019-07-27 09:40

巴黎主要地標耐熱 全靠這套「地下迷宮」

2019-07-26 12:51

川普打臉馬克宏科技稅計畫 揚言採取報復

2019-07-27 03:40

大賺！舊貨店挖到一幅「泛黃裸女圖」 鑑定後…價值600萬

2019-07-27 09:48

傳土耳其駁回居留申請 維吾爾難民恐遭遣返中國

2019-07-27 08:12

新加坡最新在野黨成立 向李顯龍胞弟揮手

2019-07-26 19:30

《遇見街貓BOB》主角人生再翻轉 一人一貓雙雙遇見真愛

2019-07-26 10:55

川普心腹操盤 煽動伊朗官民對立

2019-07-27 00:04

美反托拉斯當局批准 T-Mobile與史普陵特合併

2019-07-27 03:31

貧困率為最貧國兩倍 下屆總督挑戰大

2019-07-26 13:20

造價打7折 大馬「帶路」東海岸鐵路復工

2019-07-26 14:45

無視川普威脅 法國仍將課徵數位稅

2019-07-27 06:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top