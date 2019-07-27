在美國製造就沒事！川普拒絕豁免Apple桌電關稅

2019-07-27 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



【編譯胡夢瑋／綜合報導】川普26日推文表示，蘋果公司新Mac Pro的中國大陸製零件無法獲得關稅豁免。他表示，在美國製造，就不會有關稅。

美國擬對總值超過3000億美元的中國商品加徵25%關稅，加徵範圍包括筆記型電腦、電玩主機、電池等。科技公司表示，加徵關稅將影響消費者，並且傷害業者獲利能力。

不過，川普上個月在大阪20國集團（G20）高峰會與中國國家主席習近平見面後，同意延後對3000億中國商品加徵關稅。

但科技公司仍然擔心加徵關稅一事會被川普當作制衡中國的籌碼。因此，許多科技大廠，包括蘋果、戴爾、惠普、英特爾、微軟、索尼、任天堂等致函川普，要求他們的產品能豁免關稅。

蘋果申請關稅豁免時並未明確列出Mac Pro，不過清單中的零件可能用在新Mac Pro裡。先前報導指出，新Mac Pro將移到中國組裝。

蘋果在聲明中表示，最後組裝只是製造中的一個環節。就像其他產品一樣，新Mac Pro在加州設計，零件來自數個國家，包括美國。意指組裝環節不能歸類為中國商品，進而對其加徵關稅。

蘋果發言人表示，蘋果花費6000萬美元與9000個美國供應商合作，製造了幾十萬個工作機會。

蘋果曾經承諾在德州奧斯丁園區投資一億美元，之前的Mac Pro型號都在此組裝。不過，目前仍不清楚該園區是否會在組裝作業移到中國後受到影響，又或組裝早已移至國外。